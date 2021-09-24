"İnşaat Mühendisliği ve Yer Bilimleri" Karabük'te düzenlenen sempozyumda ele alındı

KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) "3. Uluslararası İnşaat Mühendisliği ve Yer Bilimleri Mühendislik Uygulamaları Sempozyumu"na ev sahipliği yaptı.

Çevrimiçi gerçekleştirilen sempozyumda, "İnşaat Mühendisliği ve Yer Bilimleri" alanlarında 4 oturumda, 26 sunum, 3 çağrılı konuşma gerçekleştirildi.

KBÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. İnan Keskin'in düzenleme kurulu başkanlığını yaptığı sempozyumun içeriğinde, geoteknik, deprem, çevre, su kaynakları ve yapı mühendisliği, yapı malzemeleri, ulaşım sistemleri ve mühendisliği, mühendislik jeolojisi, tektonik ve yapısal jeoloji, sismoloji, afet azaltma ve önleme, jeotermal enerji ve şehir planlaması konularında çalışmalar sunuldu.

Sempozyumun açılış programında çağrılı konuşmacı Arizona Devlet Üniversitesinden Dr. Xuesong Zhou, yolcular, açık erişim veriler ve şehir planlamacıları arası bağlantıyı dönüştürecek akıllı dijital sistemlerin gelişimiyle ilgili konuşma yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi emekli öğretim üyesi ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü eski Müdürü Prof. Dr. Mustafa Erdik ise "Deprem Risk Değerlendirmesi" konusunda bilgi paylaşımında bulundu.

Hacettepe Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Şahmaran da sürdürülebilir inşaat için katkılı beton üretimi konusunda bilgiler aktardı.