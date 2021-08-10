İnşaat Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Başvuruları Son Değerlendirme Sonuçları - 10 08 2021
ATILIM ÜNİVERSİTESİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURULARI SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI10. 08. 2021"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca 06. 08.
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURULARI SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI
10. 08. 2021
"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca 06. 08. 2021 tarihinde yapılan Giriş Sınavı sonuçları aşağıdaki gibidir:
Sınava, başvurular arasından yapılan ön değerlendirme sonucunda on (10) aday davet edilmiş olup bu adaylardan 7'si yazılı sınava katılmak üzere belirtilen gün ve saatte hazır bulunmuştur. Adaylara, yazılı sınav sorularını yapmaları için 150 dakika süre verilmiş, bu süre sonunda adayların sınav kağıtları toplanmış ve değerlendirilmiştir.
Yazılı sınav sonrasında ALES (%30), lisans mezuniyet notu (%30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (%30) dikkate alınarak yapılan sıralama aşağıdaki çizelgede sunulmuştur. Değerlendirme sonucunda, yazılı sınavda 100 üzerinden 60 ve genel toplamda 100 üzerinden 65 puan kriterini birlikte sağlayan aday bulunmadığından asil ve yedek aday belirlenememiştir.
Sıra No.
Adı ve Soyadı
Y. Dil (%10)
ALES (%30)
Mezuniyet Notu* (%30)
Giriş Sınavı (%30)
Toplam Puan
Karar
1
M… F… A…
85
92. 95168
74. 56
42
71. 3535
BAŞARISIZ
2
F… B… K…
92. 5
88. 56473
75. 26
40
70. 3974
BAŞARISIZ
3
M… G…
90
89. 51007
63. 13
50
69. 7920
BAŞARISIZ
4
İ… İ… K…
83. 75
89. 96144
78. 3
26
66. 6534
BAŞARISIZ
5
F… C…
87. 5
91. 67084
79
14
64. 1513
BAŞARISIZ
6
E… B…
82. 5
87. 42688
71. 76
24
63. 2061
BAŞARISIZ
7
S… T… A…
81. 25
92. 74706
67. 1
11. 5
59. 5291
BAŞARISIZ
8
A… İ… A…
80
97. 37008
56. 13
Sınava katılmadı
9
N… E…
86. 25
87. 96915
84. 6
Sınava katılmadı
10
C… D…
82. 5
89. 38216
64. 3
Sınava katılmadı
Mezuniyet not ortalamaları Yüksek Öğretim Kurulu'nun web sitesinde yayımlanan dönüşüm tablosuna göre dönüştürülmüştür:
https://www. yok. gov. tr/Documents/Kurumsal/personel_dairesi/4_luk_sistem_100. pdf
Kaynak: Habermetre