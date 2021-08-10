İnşaat Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Başvuruları Son Değerlendirme Sonuçları - 10 08 2021

ATILIM ÜNİVERSİTESİİNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURULARI SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI10. 08. 2021"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca 06. 08.

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURULARI SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

10. 08. 2021

"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca 06. 08. 2021 tarihinde yapılan Giriş Sınavı sonuçları aşağıdaki gibidir:

Sınava, başvurular arasından yapılan ön değerlendirme sonucunda on (10) aday davet edilmiş olup bu adaylardan 7'si yazılı sınava katılmak üzere belirtilen gün ve saatte hazır bulunmuştur. Adaylara, yazılı sınav sorularını yapmaları için 150 dakika süre verilmiş, bu süre sonunda adayların sınav kağıtları toplanmış ve değerlendirilmiştir.

Yazılı sınav sonrasında ALES (%30), lisans mezuniyet notu (%30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (%30) dikkate alınarak yapılan sıralama aşağıdaki çizelgede sunulmuştur. Değerlendirme sonucunda, yazılı sınavda 100 üzerinden 60 ve genel toplamda 100 üzerinden 65 puan kriterini birlikte sağlayan aday bulunmadığından asil ve yedek aday belirlenememiştir.

Sıra No.

Adı ve Soyadı

Y. Dil (%10)

ALES (%30)

Mezuniyet Notu* (%30)

Giriş Sınavı (%30)

Toplam Puan

Karar

1

M… F… A…

85

92. 95168

74. 56

42

71. 3535

BAŞARISIZ

2

F… B… K…

92. 5

88. 56473

75. 26

40

70. 3974

BAŞARISIZ

3

M… G…

90

89. 51007

63. 13

50

69. 7920

BAŞARISIZ

4

İ… İ… K…

83. 75

89. 96144

78. 3

26

66. 6534

BAŞARISIZ

5

F… C…

87. 5

91. 67084

79

14

64. 1513

BAŞARISIZ

6

E… B…

82. 5

87. 42688

71. 76

24

63. 2061

BAŞARISIZ

7

S… T… A…

81. 25

92. 74706

67. 1

11. 5

59. 5291

BAŞARISIZ

8

A… İ… A…

80

97. 37008

56. 13

Sınava katılmadı

9

N… E…

86. 25

87. 96915

84. 6

Sınava katılmadı

10

C… D…

82. 5

89. 38216

64. 3

Sınava katılmadı

Mezuniyet not ortalamaları Yüksek Öğretim Kurulu'nun web sitesinde yayımlanan dönüşüm tablosuna göre dönüştürülmüştür:

https://www. yok. gov. tr/Documents/Kurumsal/personel_dairesi/4_luk_sistem_100. pdf

Kaynak: Habermetre