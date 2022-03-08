İnşaat Mühendisleri Odasından Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'e ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İnşaat Mühendisleri Odasından Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'e ziyaret

AA - Yalçın Çelen - Güncel
 - Güncelleme:
İnşaat Mühendisleri Odasından Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'e ziyaret

İnşaat Mühendisleri Odası Isparta İl Temsilcisi Şeref Korkmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti.

ISPARTA (AA) - İnşaat Mühendisleri Odası Isparta İl Temsilcisi Şeref Korkmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti.

Başdeğirmen ziyarette yaptığı konuşmada, Isparta'nın birinci derece deprem bölgesinde yer aldığını söyledi.

Şehirde 440 farklı noktada semtin etüdü çalışması yaptıklarını belirten "Bu çalışmayla Isparta'nın tüm arazisinin depreme karşı özelliğini tespit ettik." dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası Isparta İl Temsilcisi Şeref Korkmaz da Türkiye'nin deprem bölgesinde yer aldığını belirterek, depremle ilgili birçok çalışmanın yapıldığını ancak bazen eksik kalınan yanlar olduğunu dile getirdi.

Isparta'nın etrafının faylarla çevrildi olduğunu belirten Korkmaz, "Isparta'yla ilgili eksiklikler söylendiğinde yapı envanterinin eksikliği, zemine bağlı düzensizlikler, deprem mastır planının hazır olmaması gibi birçok konu gündemde. İnşaat Mühendisleri Odası olarak yapı envanteri çıkartılması ve deprem mastır planı hazırlanması konusunda elimizden gelen desteği sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Yalçın Çelen - Güncel

İnşaat Mühendisleri Odası, Şükrü Başdeğirmen, Isparta, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title