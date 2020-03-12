İnşaat Mühendisleri Odası'ndan MASKİ'ye Ziyaret MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Manisa İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Fethi Nazım Obus ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Şehnaz Başaran, Manisa İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Fethi Nazım Obus ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı. Genel Müdür Başaran, misafirlerine MASKİ Genel Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Manisa İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Fethi Nazım Obus, Başaran'a kendilerini kabul ettiği için teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Genel Müdür Başaran, "Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve çok daha güzel hizmetleri kazandırmak adına canla başla çalışıyoruz. Amacımız, Manisa'yı daha yaşanılabilir bir kent haline getirmektir" dedi.

Kaynak: Bültenler