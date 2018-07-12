İnşaat Mühendisleri Odası'ndan Gso'ya Ziyaret

Ziyarette buıldeast yapı ve gayrimenkul fuarlarının önemine vurgu yapılaraksektörün tanıtımında öncü rol üstleneceği üzerinde duruldu

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk ve yönetim kurulu üyeleri, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve yönetim kurulunu ziyaret ederek yeni dönem çalışmalarında başarılar diledi. Ağırlıklı olarak inşaat sektöründe yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği ziyarette, inşat sektörü ve sektöre bağlı iş kollarının önünü açacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, inşaat sektörünün ülkemizin lokomotif sektörlerden birisi olduğunun altını çizdi ve sektöre yönelik düzenlenecek yeni fuarlara dikkati çekti. Ünverdi, "Ülkemizin 6. büyük ekonomisine sahip Gaziantep artık fuarlar şehri haline geldi.Farklı sektörlere yönelik düzenlediğimiz fuar sayımız da artarak devam ediyor. GSO ve İMO Gaziantep Şubesi destekleriyle Akort Fuarcılık tarafından, 04-07 Ekim tarihleri arasında ilk kez gerçekleştirilecek BUILDEAST Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı ve eş zamanlı olarak düzenlenecek olan GAYRİMENKUL Gaziantep Emlak, Konut Projeleri ve Finansman Fuarı da,yapı ve emlak sektörüne önemli katkılarda bulunacak. Türk ve Ortadoğu yapı sektörünü Gaziantep'te buluşturacak ve yeni işbirlikleri yapılmasına imkan sağlayacak. Sanayi ve ticarette olduğu gibi kentimizin inşaat ve yapı sektöründe kat ettiği mesafe bizim için büyük önem taşıyor. Bu bağlamda sektörün gelişmesine yönelik elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi.

İMO Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk de, göreve geldikleri günden buyana yoğun bir tempoda sektörün önünü açacak projeler üzerinde çalıştıklarını belirtti. Gerçekleştirilecek fuarın inşaat sektörünün tanınmasına sağlayacağı katkıya vurgu yapan Çeliktürk, "Bu fuarların birlik ve beraberlik içerisinde Gaziantep'te gerçekleşecek olmasından dolayı büyük bir heyecan duyuyoruz. Eş zamanlı olarak düzenlenecek fuarlar sektörün gelişimine ve yurt dışında tanınmasına önemli katkılarda bulunacak" diye konuştu.

Ziyaretin ardından İMO Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'ye günün anısına tablo ve plaket taktim etti.

Adnan Ünverdi de Gökhan Çeliktürk ve yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar diledi. - GAZİANTEP