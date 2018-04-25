İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Çeliktürk: "Neyi Bekliyoruz?"

Adıyaman'da bir yıl aradan sonra ikinci depremin meydana gelmesi gözleri Doğu Anadolu Fay Hattına kuş uçuşu 40 kilometre mesafede bulunan Gaziantep'e çevirdi.

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Başkanı Gökhan Çeliktürk, Deprem Master Planını hazırlamak için herhangi bir çalışma yapılmamasına tepki göstererek, "Neyi bekliyoruz?" dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesinin öncülüğünde kentin Deprem Master Planı yol haritasının belirlendiğini belirten İMO Şube Başkanı Çeliktürk, "7 Üniversiteden 20'ye yakın akademisyenin katılımı ile Deprem Master Planı çalıştayı yaptık. Şehirdeki tüm kurum ve kuruluşların desteği ile çok başarılı bir çalıştay oldu. Deprem öncesi, deprem sırasında ve deprem sonrasında neler yapılması gerektiği ile ilgili yol haritasını hazırladık. Bir an önce Deprem Master Planını projelendirmemiz gerekiyor. Gaziantep olarak kaybedecek zamanımız yok. Neyi bekliyoruz, anlamak mümkün değil. Depremin olmasını mı bekliyoruz?" dedi.

Planın uygulanması 10-15 yıl alır

Depreme yönelik hazırlıkların uzun yıllar alacağını, bu nedenle de bir an önce başlanılması gerektiğini ifade eden Çeliktürk, "Deprem Master Planının proje aşaması 1-1,5 yıl sürer. Uygulama safhası ise 10-15 yıl alır. Depremin ne zaman geleceğini bilmek mümkün değil. O zaman depreme hazırlıklı olmak zorundayız. Depreme yönelik hazırlıklar her zaman gündemimizde olmalı. Biz fay hattına kuş uçuşu 40 kilometre uzaklıktayız. Komşumuz Adıyaman'da bir yılda iki deprem meydana geldi. Şehrimizin yüzde 65'i çarpık, plansız, mühendislik hizmeti alınmadan inşa edilmiş durumda. Eğer gerekli tedbirler alınmazsa büyük kayıplarla karşı karşıya kalabiliriz" şeklinde açıklamada bulundu.

İmar affına karşıyız

Hükumet, yeni bir imar affının hazırlıklarını sürdürürken İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Çeliktürk, imar affına karşı olduklarını açıkladı. Çeliktürk, imar aflarının haksız rekabete yol açtığını belirterek,"İmar affı öncelikle kurallara uyarak, işini düzgün yapan, yapısını ruhsatlandıran, kendi inşaat alanının dışına çıkmayan müteahhitleri cezalandırıyor, sektörde haksız rekabete yol açıyor. Kurala uymayan yapı sahiplerini bir nevi ödüllendiriyor. Belirli aralıklarla imar affı çıktığı için de insanlar, kurallara uymadan inşaat yapmaya devam ediyor. Adeta kural dışı yapılar özendiriliyor. İmar affının yerine Deprem Master Planı hayata geçirilmeli. Böylece ilimizdeki yapı stoku ortaya çıkarılacak. 2 milyon nüfusumuz olduğu düşünülürse yaklaşık 500 bin konut olduğunu söyleyebiliriz. Bu konutların ne kadarı ruhsatlı, ne kadarı ruhsatsız, depreme dayanıklılık durumu nedir, bunlar deprem master planı ile tespit edilmeli. Ardından riskli binalar mümkünse güçlendirilmeli yoksa da kentsel dönüşümle yıkılmalı. Gaziantep'te toprak yapısından dolayı özellikle Sarıgüllük ve Değirmiçem bölgesi çok riskli bölgeler. Bu kente yapılacak en iyi yatırım Deprem Master Planını uygulamaya koymaktır. Elbette altyapı hizmetleri önemlidir ama Allah korusun bir depremde bunların hiçbiri insanların hayatını kurtarmaz" diye konuştu. - GAZİANTEP