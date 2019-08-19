"İnşaat mühendisiyle depremden sonra değil depremden önce tanışın"

19.08.2019 09:01

İmar barışına başvuran vatandaşlardan binaların depreme karşı güvenli olup olmadığı konusunda hiçbir belge istenmediğini kaydeden İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Gürkan Erdoğan"Şu anda mühendislik anlamında hiçbir belgesi olmayan milyonlarca ev satışta" diye konuştu