İnşaat malzemesinde son 12 aylık ihracat 25 milyar dolara yaklaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İnşaat malzemesinde son 12 aylık ihracat 25 milyar dolara yaklaştı

İnşaat malzemesinde son 12 aylık ihracat 25 milyar dolara yaklaştı
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

İnşaat malzemeleri ihracatında mayıs ayı itibarıyla son 12 aylık performans 24 milyar 730 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İnşaat malzemeleri ihracatında mayıs ayı itibarıyla son 12 aylık performans 24 milyar 730 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), dernek tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi'nin Mayıs 2021 sonuçlarını açıkladı. Bunu göre, inşaat malzemeleri sanayisi, pazarlardaki iyileşme ve canlanma beklentisiyle yüksek ihracat performansı gösterdi. Dış pazarlarda artan talebin yıl sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Mayısta tam kapanma ve çalışma gün sayısının bayram tatili dolayısıyla azalmasına rağmen yüksek bir performans yakalandı. 2021 Mayıs itibarıyla yıllık inşaat malzemeleri ihracatı 24,73 milyar dolara, miktar olarak 63,3 milyon tonla son dönemlerin en yüksek seviyesine çıktı.

Mayısta 2,46 milyar dolara ulaşan inşaat malzemeleri ihracatı endeksin ölçülmeye başlandığı 2013 Ağustos'tan bu yana en yüksek ikinci aylık rakam oldu. Son üç aylık ihracat ise 7,44 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Mayısta inşaat malzemeleri ihracatı miktar olarak 5,85 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Böylece miktar olarak da tüm zamanların en yüksek ikinci ihracatı yapıldı. Son üç aylık ihracat ise 17,6 milyon ton seviyesine ulaştı.

İnşaat malzemelerinde kilogram başına düşen ihracat değeri mayısta yüzde 50 artarak 0,42 dolara ulaştı.

Pazarlarda talep artışı sürüyor

Mayısta inşaat malzemeleri ithalatı, nisan ayına göre yavaşlayarak 707 milyon dolar ve 255 bin 481 ton seviyesinde gerçekleşti. Kilogram başına düşen ithalat birim fiyatı ise 2,77 dolara yükseldi.

Önceki ay 8 alt ürün grubunun tamamında ihracat birim fiyatları yıllık bazda yükseldi. Ortalama ihracat birim fiyatları, mineral ürünlerde yüzde 36,9, demir çelik ürünlerinde yüzde 24,2, ağaç ve ahşapta yüzde 36,5, elektrik malzemeleri ve teçhizatlarında yüzde 32,7, kimyasal bazlı ürünlerde yüzde 24,5 yükseldi.

Mayısta 8 alt ürün grubunun 7'sinde ihracat değer olarak yükseldi. En yüksek ihracat artışı yüzde 126,6 ile demir çelik ürünlerinde gerçekleşirken, bu grupta aylık bazda uzun süre sonra ilk kez 1 milyar dolar aşıldı. Elektrik malzemeleri ve teçhizatlarında yüzde 94,3, metal bazlı ürünlerde yüzde 89, ağaç ve ahşap ürünlerinde yüzde 84,5'lik artış yaşandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

Güne düşüşle başlayan dolar 8,68'den satılıyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,68'den satılıyor
Güne yükselişle başlayan altın 502 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altın 502 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,65'ten işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,65'ten işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Varank Mustafa Destici
Magazin Zeki Müren Sezen Aksu Ajda Pekkan Orhan Gencebay
Spor Bülent Uygun Sergen Yalçın Younes Belhanda Taylan Antalyalı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İnşaat malzemesinde son 12 aylık ihracat 25 milyar dolara yaklaştı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 12:17:53. #1.16#

title