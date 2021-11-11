İnşaat malzemesi çaldığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'deki Munzur Üniversitesinden inşaat malzemesi çaldığı ileri sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro ekipleri, üniversite kampüsünde devam eden inşaatlardan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Üniversite yerleşkesindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kiralık araçla üniversiteden malzeme çalan şüphelilerin M.K, B.T ve H.C.S olduğunu tespit etti.

Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalınan inşaat malzemelerinin ise Mazgirt ilçesine bağlı Aslanyurdu köyündeki bir barakaya saklanılmış halde bulundu.