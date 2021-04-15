İNŞAAT MALZEMESİ ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA
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İNŞAAT MALZEMESİ ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir inşaattan malzeme çalan 2 şüpheli güvenlik kamerası ile görüntülendi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir inşaattan malzeme çalan 2 şüpheli güvenlik kamerası ile görüntülendi.

Olay, Çakır Mahallesi Müstecap Camii yanındaki inşaatta geçen cumartesi saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İnşaata gelen 2 şüpheli, içerisinde inşaat malzemeleri bulunan çuvalı alıp, hızlıca olay yerinden uzaklaştı. İnşaata çalışmak için gelen ustalar malzemelerin eksik olduğunu fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis yaptığı incelemede 2 şüphelinin inşaattaki malzemeleri çaldığını güvenlik kameralarından tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İNŞAAT MALZEMESİ ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA
İNŞAAT MALZEMESİ ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA
İNŞAAT MALZEMESİ ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA
İNŞAAT MALZEMESİ ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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