İnşaat malzemesi çalan anne-kız tutuklandı
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İnşaat malzemesi çalan anne-kız tutuklandı

04.02.2021 17:05 | Son Güncelleme: 04.02.2021 17:22
İnşaat malzemesi çalan anne-kız tutuklandı

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde şantiyeden 25 bin liralık inşaat malzemesi çalan anne-kız ile bir yakınları jandarma tarafından yakalandı.

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde şantiyeden 25 bin liralık inşaat malzemesi çalan anne-kız ile bir yakınları jandarma tarafından yakalandı. Sevk edildikleri adliyede tutuklanan şüphelilerin 'uyuşturucu', 'hırsızlık', 'resmi belgede sahtecilik' ile 'iftira' suçlarından toplam 39 kayıtları olduğu ortaya çıktı.

Honaz ilçesindeki bir inşaata 2 Ocak sabahı minibüs ile gelen 2'si kadın 3 kişi, 25 bin lira değerinde malzeme çaldı. Firma yetkililerinin şikayeti üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekibi, güvenlik kameralarından şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Sultan Avgörür (70), kızı Gültaze Avgörür (43) ve Ferhat Dolaşır (35), dün Kocabaş Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı.Gözaltına alınan 3 kişi, sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı. Sultan Avgörür'ün 'hırsızlık', 'uyuşturucu' ve 'kasten yaralama' suçlarından 16, kızı Gültaze Avgörür'ün 'hırsızlık' ve 'yalan ihbar' suçlarından 9, Ferhat Dolaşır'ın da 'hırsızlık', 'uyuşturucu', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'iftira' suçlarından 14 kaydı bulunduğu belirlendi.


İnşaat malzemesi çalan anne-kız tutuklandı
İnşaat malzemesi çalan anne-kız tutuklandı
İnşaat malzemesi çalan anne-kız tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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