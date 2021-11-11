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İnşaat malzemesi çalan 2 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İnşaat malzemesi çalan 2 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta inşaat malzemeleri çaldığı tespit edilen 2 kişi yakalandı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta inşaat malzemeleri çaldığı tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık ilçesi Salmanlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren inşaat firmasından hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Çiçek Mahallesi'nde oldukları bilgisini aldıkları şüphelileri çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.U.K (22) ve M.A (32) adliyeye sevk edildi. - KAHRAMANMARAŞ

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