İnşaat malzemelerinin ihracatı temmuzda yeniden hızlandı

10.09.2019 16:06

İnşaat malzemeleri ihracatı, temmuz ayında miktar bazında 4,56 milyon ton olarak gerçekleşirken,1,96 milyar dolarlık değerle tüm zamanların rekorunu kırdığı mayıs ayının ardından bu yılın ikinci en yüksek aylık değerini aldı.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi'nin Temmuz 2019 sonuçları açıklandı.

Buna göre, inşaat malzemeleri ihracatı temmuz ayında önemli ölçüde hızlandı. İhracat Değer Endeksi söz konusu dönemde bir önceki aya göre yüzde 44, İhracat Miktar Endeksi ise yüzde 34,4 yükseldi. İhracat Birim Fiyat Endeksi'nin bir önceki aya göre arttığı temmuz ayında, İhracat Değer Endeksi geçen yılın temmuz ayının da 7,32 puan üzerinde gerçekleşti.

Temmuz ayı ihracatı 1,96 milyar dolar

İnşaat malzemeleri ihracatı miktar olarak temmuz ayında 4,56 milyon ton, değer bazında ise 1,96 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylece ihracat bu yılın ikinci en yüksek aylık değerini yakaladı.

İhracat birim fiyatları haziran ayında 0,40 dolar iken temmuz ayında 0,43 dolara yükseldi. Geçen yılın temmuz ayında ihracat birim fiyatı 0,52 dolar seviyesinde bulunuyordu.

İnşaat malzemeleri ithalatı da temmuz ayında 227,6 bin tonla yılık en yüksek ikinci aylık değerini aldı. İthalatın 635 milyon dolar olduğu temmuz ayında, ithalat birim fiyatları kilogram başına 2,79 dolara yükseldi. Böylece ithalat birim fiyatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 artış gösterdi.



Çalışma gün sayısı normalleşince ihracatta sıçramalar yaşandı



Türkiye sanayi ürünleri ihracatı mevsimsellikler ile dalgalanmalar gösteriyor. Temmuz ayında çalışma gün sayısının normalleşmesiyle Türkiye'nin sanayi ürün ihracatında tüm göstergeler önemli ölçüde arttı.

Türkiye sanayi ürünleri ihracatı miktar endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 22,4 yükseldi.

İnşaat malzemeleri dışı sanayi ihracatı miktar endeksi de temmuzda bir önceki aya göre yüzde 10,3, yıllık bazda yüzde 15,1 yükseldi.

Sanayi ürünleri ihracat birim fiyatı 2018 temmuzda 1,75 dolar iken bu yılın temmuz ayında 1,54 dolar oldu.

İnşaat malzemeleri dışı sanayi ihracat birim fiyatları ise geçen yılın temmuz ayında 3,14 dolarken, bu yılın aynı ayında 2,95 dolar olarak gerçekleşti.

Alt ürün gruplarında ihracat fiyatları düşerken miktarlar ve değerler arttı



Temmuzda 8 alt ürün grubundan 7'sinin ihracat birim fiyatları geçen yılın aynı ayına göre geriledi. Fiyat düşüşleri genel olarak iki haneli rakamlarda oldu.

Söz konusu dönemde aylık bazda ihracat birim fiyatı artan tek sektör yüzde 4,3 ile prefabrik yapılar oldu. Mineral ürünlerin ihracat birim fiyatları yüzde 18,8, kimyasalların ihracat birim fiyatı yüzde 14, yalıtım malzemeleri ürünlerinin ihracat birim fiyatları yüzde 2 geriledi.

Yıllık bazda ise 8 alt ürün grubunun 7'sinin ihracatı miktar olarak arttı. Bu dönemde, prefabrik yapılar yüzde 16,6 ile miktar olarak ihracatı düşen tek alt sektör oldu.

Temmuz ayında en yüksek ihracat miktar artışı yüzde 68,8 ile ağaç ve ahşap ürünlerinde gerçekleşti. Yüksek miktar artışı yaşanan diğer alt sektör ise yüzde 35,1 ile mineral ürünler oldu. Prefabrik yapıların ihracatı miktar olarak temmuzda geçen yılın aynı ayının altında kaldı.

2019 temmuzda 8 alt ürün grubunun 7'sinde ihracat değer olarak geçen yılın aynı ayına göre arttı. En yüksek ihracat değer artışı yüzde 37,1 ile ağaç ve ahşap ürünlerinde gerçekleşirken, yalıtım malzemelerinde değer olarak ihracat yüzde 22,8 arttı. Değer olarak ihracatı düşen tek alt sektör ise yüzde 13 ile prefabrik yapılar oldu.

Kaynak: AA