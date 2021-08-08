İnşaat malzemelerinin bulunduğu minibüsü soydular
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İnşaat malzemelerinin bulunduğu minibüsü soydular

İnşaat malzemelerinin bulunduğu minibüsü soydular
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de inşaat malzemelerin bulunduğu minibüsü soyan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı.

Arnavutköy'de inşaat malzemelerin bulunduğu minibüsü soyan hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı. Sokakta dakikalarca dolaşıp etrafı kontrol eden hırsızlar daha sonra minibüsün kapısını açarak malzemeleri çaldı.

Olay, sabah saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi Güral Sokak'ta meydana geldi. Sokağa giren hırsızlar minibüsün içerisinde inşaatta kullanılan teknolojik, elektronik aletler olduğunu fark etti. Minibüsün etrafında dolaşan ve çevreyi iyice kolaçan eden hırsızlar daha sonra minibüsün kapısını açarak içeride bulunan malzemeleri, kendi araçlarına yükledi. Hırsızlık anı ise başka bir binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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