İnşaat malzemelerinin bulunduğu depoda yangın
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İnşaat malzemelerinin bulunduğu depoda yangın

Elazığ'da inşaat malzemelerinin bulunduğu bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

21.07.2020 21:30 | Son Güncelleme: 21.07.2020 21:35

Elazığ'da inşaat malzemelerinin bulunduğu bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sürsürü Mahallesi Şehit Emniyet Amiri Mustafa Cebeloğlu sokakta seyir halindeki bir kamyonun elektrik tellerine temas etmesi sonucu çıkan kıvılcımlar inşaat deposuna sıçradı.

Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasına bölgedeki bir iş makinesi de kum taşıyarak destek verdi.

Yangın nedeniyle depoda maddi hasar oluştu.

İnşaat malzemelerinin bulunduğu depoda yangın

Kaynak: AA

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