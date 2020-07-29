HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

İnşaat malzemeleri üretiminde hızlı toparlanma bekleniyor

İnşaat malzemeleri sanayi üretiminin, temmuzda inşaat sektöründeki olumlu gelişmelerden ve hızlı toparlanma döneminden pozitif etkilenmesi bekleniyor.

İnşaat malzemeleri üretiminde hızlı toparlanma bekleniyor
29.07.2020 14:21 | Son Güncelleme: 29.07.2020 14:24

İnşaat malzemeleri sanayi üretiminin, temmuzda inşaat sektöründeki olumlu gelişmelerden ve hızlı toparlanma döneminden pozitif etkilenmesi bekleniyor.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan Temmuz 2020 Sektör Raporu'na göre, yılın ilk çeyreğinde yüzde 8,1 büyüyen inşaat malzemeleri sanayi üretimi, Kovid-19 salgınıyla ortaya çıkan koşullar nedeniyle nisanda yüzde 24,1, mayısta yüzde 26,8 düştü.

Mayıstaki sert düşüşte; üretimin ve iç pazarın yanı sıra ihracat pazarlarının kapanması etkili oldu.

Mayısta 22 alt sektörün tamamında üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre azaldı. İlk 5 aydaki üretim ise 2019'un aynı dönemine göre yüzde 5,3 geriledi. Ocak-mayıs döneminde "birleştirilmiş parke ve yer döşemeleri", "seramik kaplama malzemeleri", "düz cam ve yalıtım camları", "armatür, musluk, vana ve valfler", "çimento" ile "inşaat boya ve vernikleri" olmak üzere 6 sektörde artış yaşandı.

Söz konusu dönemde 16 alt sektörde ise üretim düşerken, en yüksek azalış "çimento ve betondan eşyalar", "tuğla ve kiremit", "plastik inşaat malzemeleri", "metalden kapı ve pencereler" ile "ahşap inşaat malzemeleri" alanlarında oldu.

İnşaat sektöründe toparlanma talep artışı ile sürüyor

İnşaat sektörüne ait haziran ayı verileri, sektörün hızlı bir geri dönüş yaptığını gösterdi. İnşaat sektöründe toparlanma ise temmuzda talep artışıyla devam etti. Temmuzda iktisadi faaliyetler ile sosyal hayata planlı ve kontrollü geri dönüş büyük ölçüde tamamlandı. İnşaat sektörü de bu geri dönüşten olumlu etkilendi ve son veriler itibarıyla hızlı bir toparlanma dönemine girdi.

İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan faktörler azaldı. Talep yetersizliği temmuzda gerilemeye devam etti. Finansman sorunları ise sınırlı ölçüde artış gösterdi. Diğer faktörlerin olumsuz etkileri de en aza indi. Dolayısıyla sektörde hem mevcut iş seviyesi hem de yeni alınan siparişler önemli ölçüde arttı. Bu gelişmeler ışığında inşaat malzemeleri sanayi üretiminde hızlı toparlanma beklentisi oluştu.

Mevcut inşaat işleri seviyesi temmuzda 21,5 puan yükseldi

TÜİK verilerine göre, temmuzda inşaat sektöründe mevcut işler seviyesi 21,5 puan daha yükseldi. İnşaat işleri mevcut seviyesi haziranda 25,6 puanlık iyileşmenin ardından temmuzda da önemli bir artış gösterdi.

Böylece sektör, salgın dönemi öncesi mevcut devam eden işlerine büyük ölçüde geri döndü. Ayrıca, yeni başlayan işler de oldu. Nitekim temmuz ayı mevcut işler seviyesi salgın öncesi mevcut işler seviyesini de önemli ölçüde aştı.

İnşaat sektöründe alınan yeni iş siparişleri de temmuzda 14,8 puan arttı. Sektörde mevcut işlere geri dönüş kadar yeni iş siparişlerinin alınmasının da çok olumlu etkisi oldu.

Yeni iş siparişleri sektördeki güven artışı ile örtüştü. Yeni iş siparişlerinin gelecek aylarda yeni inşaat başlangıçlarını da desteklediği görüldü. Haziran ve temmuzda alınan yeni iş siparişleri ile Kovid-19 dönemi öncesindeki iş siparişleri seviyesi de önemli ölçüde aşıldı.

Salgın nedeniyle markalı konutlarda stok erime hızı en düşük seviyelere indikten sonra haziranda yüzde 11,96 olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak Ekonomi
İzmit Belediyesi'nin 80 gün önce fide diktiği bahçeden 1,5 ton mahsul toplanacak
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi 3. Sayfa
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu Yaşam
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait Politika
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt Güncel
Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt
'Terlikli İZBAN kekosu' diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı Yaşam
"Terlikli İZBAN kekosu" diye küçümsenen genç, 5 yıl sonra roman yazdı
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü
'Bırak dağınık kalsın' diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
"Bırak dağınık kalsın" diyen Merve Boluğur, yatak pozunu paylaştı
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Konya'da boğazı kesilen kişi, tek elle aracını kullanarak tedaviye koştu
Konya'da boğazı kesilen kişi, tek elle aracını kullanarak tedaviye koştu
Yargıtay'dan emsal karar: Mesai saatleri içerisinde uyuyan tazminatsız kovulur
Yargıtay'dan emsal karar: Mesai saatleri içerisinde uyuyan tazminatsız kovulur
Seda Sayan, sosyal medya yasasının ardından Erdoğan'a teşekkür etti
Seda Sayan, sosyal medya yasasının ardından Erdoğan'a teşekkür etti
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Tulumuna 'Datome' yazan hemşireye ünlü basketbolcu forma hediye etti
Tulumuna "Datome" yazan hemşireye ünlü basketbolcu forma hediye etti
Google, Türkiye'de alışveriş reklamlarını 10 Ağustos itibarıyla kaldıracak
Google, Türkiye'de alışveriş reklamlarını 10 Ağustos itibarıyla kaldıracak
Koronavirüs gölgesinde başlayan hac mevsiminde Kabe'de sosyal mesafeli tavaf yapıldı
Koronavirüs gölgesinde başlayan hac mevsiminde Kabe'de sosyal mesafeli tavaf yapıldı
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyasporlu Junior Fernandes ile prensipte anlaştı
Medipol Başakşehir, Aytemiz Alanyasporlu Junior Fernandes ile prensipte anlaştı
Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor'da gösterdiği performansla TFF 2. Lig şampiyonluğunda kilit rol oynadı
Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor'da gösterdiği performansla TFF 2. Lig şampiyonluğunda kilit rol oynadı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, süper mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Özlem Zengin Pınar Gültekin Mustafa Destici Bekir Pakdemirli
Magazin Beyonce Ali Sunal Reha Özcan Seyfi Dursunoğlu
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla Dha İzmir Ankara Bayram
Şu an buradasınız: İnşaat malzemeleri üretiminde hızlı toparlanma bekleniyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 15:31:16. #1.15#
title