İnşaat malzemeleri üretiminde hızlı toparlanma bekleniyor İnşaat malzemeleri sanayi üretiminin, temmuzda inşaat sektöründeki olumlu gelişmelerden ve hızlı toparlanma döneminden pozitif etkilenmesi bekleniyor.

İnşaat malzemeleri sanayi üretiminin, temmuzda inşaat sektöründeki olumlu gelişmelerden ve hızlı toparlanma döneminden pozitif etkilenmesi bekleniyor.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan Temmuz 2020 Sektör Raporu'na göre, yılın ilk çeyreğinde yüzde 8,1 büyüyen inşaat malzemeleri sanayi üretimi, Kovid-19 salgınıyla ortaya çıkan koşullar nedeniyle nisanda yüzde 24,1, mayısta yüzde 26,8 düştü.

Mayıstaki sert düşüşte; üretimin ve iç pazarın yanı sıra ihracat pazarlarının kapanması etkili oldu.

Mayısta 22 alt sektörün tamamında üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre azaldı. İlk 5 aydaki üretim ise 2019'un aynı dönemine göre yüzde 5,3 geriledi. Ocak-mayıs döneminde "birleştirilmiş parke ve yer döşemeleri", "seramik kaplama malzemeleri", "düz cam ve yalıtım camları", "armatür, musluk, vana ve valfler", "çimento" ile "inşaat boya ve vernikleri" olmak üzere 6 sektörde artış yaşandı.

Söz konusu dönemde 16 alt sektörde ise üretim düşerken, en yüksek azalış "çimento ve betondan eşyalar", "tuğla ve kiremit", "plastik inşaat malzemeleri", "metalden kapı ve pencereler" ile "ahşap inşaat malzemeleri" alanlarında oldu.

İnşaat sektöründe toparlanma talep artışı ile sürüyor

İnşaat sektörüne ait haziran ayı verileri, sektörün hızlı bir geri dönüş yaptığını gösterdi. İnşaat sektöründe toparlanma ise temmuzda talep artışıyla devam etti. Temmuzda iktisadi faaliyetler ile sosyal hayata planlı ve kontrollü geri dönüş büyük ölçüde tamamlandı. İnşaat sektörü de bu geri dönüşten olumlu etkilendi ve son veriler itibarıyla hızlı bir toparlanma dönemine girdi.

İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan faktörler azaldı. Talep yetersizliği temmuzda gerilemeye devam etti. Finansman sorunları ise sınırlı ölçüde artış gösterdi. Diğer faktörlerin olumsuz etkileri de en aza indi. Dolayısıyla sektörde hem mevcut iş seviyesi hem de yeni alınan siparişler önemli ölçüde arttı. Bu gelişmeler ışığında inşaat malzemeleri sanayi üretiminde hızlı toparlanma beklentisi oluştu.

Mevcut inşaat işleri seviyesi temmuzda 21,5 puan yükseldi

TÜİK verilerine göre, temmuzda inşaat sektöründe mevcut işler seviyesi 21,5 puan daha yükseldi. İnşaat işleri mevcut seviyesi haziranda 25,6 puanlık iyileşmenin ardından temmuzda da önemli bir artış gösterdi.

Böylece sektör, salgın dönemi öncesi mevcut devam eden işlerine büyük ölçüde geri döndü. Ayrıca, yeni başlayan işler de oldu. Nitekim temmuz ayı mevcut işler seviyesi salgın öncesi mevcut işler seviyesini de önemli ölçüde aştı.

İnşaat sektöründe alınan yeni iş siparişleri de temmuzda 14,8 puan arttı. Sektörde mevcut işlere geri dönüş kadar yeni iş siparişlerinin alınmasının da çok olumlu etkisi oldu.

Yeni iş siparişleri sektördeki güven artışı ile örtüştü. Yeni iş siparişlerinin gelecek aylarda yeni inşaat başlangıçlarını da desteklediği görüldü. Haziran ve temmuzda alınan yeni iş siparişleri ile Kovid-19 dönemi öncesindeki iş siparişleri seviyesi de önemli ölçüde aşıldı.

Salgın nedeniyle markalı konutlarda stok erime hızı en düşük seviyelere indikten sonra haziranda yüzde 11,96 olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA