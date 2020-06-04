İnşaat malzemeleri sanayisinin üretimi 3 ay üst üste arttı
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İnşaat malzemeleri sanayisinin üretimi 3 ay üst üste arttı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan Mayıs 2020 Sektör Raporu'na göre, bu yıla hızlı bir başlangıç yapan inşaat malzemeleri sanayisinin üretimi 3 ay üst üste arttı.

İnşaat malzemeleri sanayisinin üretimi 3 ay üst üste arttı
04.06.2020 12:13 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:13

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan Mayıs 2020 Sektör Raporu'na göre, bu yıla hızlı bir başlangıç yapan inşaat malzemeleri sanayisinin üretimi 3 ay üst üste arttı.

Türkiye İMSAD, yapı sektörü ve ekonomi çevreleri tarafından izlenen aylık sektör raporunu açıkladı.

Rapora göre, 2020 yılına hızlı bir başlangıç yapan inşaat malzemesi sanayisinin üretimi, ocak ve şubat aylarında yüzde 9,3 artmıştı. İnşaat malzemeleri sanayi üretimi, mart ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 yükseldi. Böylece inşaat malzemesi sanayisinin üretimi 3 ay üst üste arttı.

Mart ayındaki üretim artışında, iç pazardaki hareketlenme ile ihracattaki miktar artışı belirleyici oldu.

14 alt sektörde üretim bir önceki yıla göre arttı

Martta 22 alt sektörün 14'ünde üretim bir önceki yıla göre yükseldi. 8 sektörde ise üretim geriledi. Yılın ilk çeyreğinde üretimde en yüksek artış yaşanan ilk 5 sektör "birleştirilmiş parke ve yer döşemeleri", "seramik kaplama malzemeleri", "düz cam ve yalıtım camları", "inşaat boya ve vernikleri" ile "armatür, musluk, vana ve valfler" oldu.

İlk çeyrekte üretiminde gerileme yaşanan alt sektörler ise "çimento ve betondan eşyalar", "tuğla ve kiremit", "metalden kapı ve pencereler", "plastik inşaat malzemeleri", "ahşap inşat malzemeleri" ve "hazır beton" sektörleri oldu.

İnşaat malzemesi sanayisinde alt sektörler itibarıyla üretim performansı oldukça farklılık gösterdi. Üretimde dengeli ve genele yayılan bir büyüme sağlanamadı. Kovid-19 salgınının üretim üzerindeki etkileri ise nisan ayından itibaren yaşanmaya başlandı.

İnşaat harcamaları ilk çeyrekte yüzde 6,8 azaldı

Rapora göre, 2020'nin ilk çeyreğinde inşaat harcamaları, cari fiyatlarla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 azalarak 137,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Yıllık inşaat maliyetleri artışı da dikkate alındığında inşaat harcamalarında reel olarak yüzde 19 daralma yaşandı.

İnşaat sektörü ile ekonominin genelinde yaşanan büyüme arasındaki pozitif ilişki önce zayıfladı, ardından "önemli bir kopma" meydana geldi. 2018 yılında ekonomi yüzde 2,8 büyürken, inşaat sektörü yüzde 2,1 küçüldü. 2019 yılında ise ekonomi yüzde 0,9 büyürken, inşaat sektörü yüzde 8,6 daraldı. 2020 yılının ilk çeyreğinde ekonomi yüzde 4,5 büyüdü ancak inşaat sektörü yüzde 1,5 küçüldü. Sektör ile ekonomideki büyüme arasındaki ayrışma kuvvetlendi.

İnşaat sektöründe küçülmeye yol açan "kendi dinamiklerinden kaynaklanan sorunlar" devam ediyor. İnşaat sektörünün yılın geri kalan çeyreklerinde de küçülmesi bekleniyor.

Alınan yapı izinleri ilk çeyrekte yüzde 41,1 azaldı

İnşaat sektörü, kendi iç dinamiklerinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle geçen yıl önemli ölçüde daralmış, alınan yapı ruhsatları da önemli ölçüde azalmıştı. Alınan yapı ruhsatlarındaki daralma bu yılın ilk çeyreğinde de devam etti. Alınan yapı ruhsatları yüz ölçümü olarak yüzde 11,4 geriledi ve 17,43 milyon metrekareye kadar düştü. Yapı ruhsatı alınan daire sayısı ise 80 bin 216 oldu.

İnşaat sektörünün kendi dinamiklerinden kaynaklanan sorunlar ile Kovid-19 salgınının inşaat sektöründeki faaliyetleri sınırlayan koşulları yeni yılın ilk çeyreğinde bir araya geldi.

2020 yılının ilk çeyreğinde yeni arzlar önemli ölçüde azaldı. Yeni arzları yansıtan alınan yapı izinleri, bu yılın ilk çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre yüz ölçümü olarak yüzde 41,1 daraldı. Daralma, daire sayılarında yüzde 39,3 oldu. Arz edilen daire sayısı 151 bin 992'ye indi. Kovid-19 salgınının yarattığı koşullar da yeni arzları olumsuz etkiledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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