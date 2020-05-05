İnşaat malzemeleri sanayisine COVID-19 etkisi arttı

Türkiye İMSAD Nisan 2020 Sektör Raporu'na göre, COVID-19 salgınının inşaat malzemeleri sanayisi üzerindeki olumsuz etkisi nisan ayında daha yoğun hissedildi.

Türkiye İMSAD Nisan 2020 Sektör Raporu'na göre, COVID-19 salgınının inşaat malzemeleri sanayisi üzerindeki olumsuz etkisi nisan ayında daha yoğun hissedildi. Raporda, inşaat malzemesi sanayisinin yüzde 85'inin sipariş iptali ile karşılaştığı bilgisi verildi.