İnşaat malzemeleri sanayisindeki hızlı iyileşmeye koronavirüs engeli Şubatta faaliyetlerde son yılların en yüksek aylık büyümesini gerçekleştiren inşaat malzemeleri sanayisi, koronavirüs nedeniyle güven ve beklenti artışında sınırlı kaldı.

Şubatta faaliyetlerde son yılların en yüksek aylık büyümesini gerçekleştiren inşaat malzemeleri sanayisi, koronavirüs nedeniyle güven ve beklenti artışında sınırlı kaldı.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi'nin şubat sonuçları açıklandı.

Sonuçlara göre, şubatta faaliyetlerde son yılların en yüksek aylık büyümesi gerçekleşti. Buna karşın güven ve beklentilerde artış, koronavirüs endişeleri nedeniyle sınırlı kaldı. Şubatta 0,90 puan artan Bileşik Endeks, dip seviyelerden toparlanmasını sürdürdü.

İnşaat malzemeleri sanayi faaliyetleri şubatta son yılların en önemli aylık büyümesini gerçekleştirdi. Faaliyetlerde özellikle iç satışlar ve üretimde sıçrama yaşanırken, ihracat ve cirolarda da önemli artışlar gerçekleşti.

Mevsimsellik etkileriyle son 3 ayda faaliyetlerde yaşanan gerileme sona erdi. Şubatta özellikle satışlar tarafında önemli bir iyileşme yaşandı. Faaliyet Endeksi şubatta önceki aya göre 2,7 puan arttı. 2017 Mart'tan beri faaliyetlerde en yüksek aylık artış gerçekleşti.

Yurt içi satışlarda önemli bir artış yaşanırken, ihracat iki ay aradan sonra şubatta yeniden hızlı artış gösterdi. Üretimde şubatta sıçrama yaşandı. Cirolar iç satışlardaki ve ihracattaki hızlı artışa bağlı olarak önemli ölçüde yükseldi. Neredeyse tüm faaliyetlerde hızlı büyümeler oldu. Mevsimsellikle bahar aylarında faaliyetlerin daha da artması beklenirken koronavirüs etkisinin buna imkan tanımayacağı öngörülüyor.

Güven Endeksi'ndeki artış durağanlaştı

Şubatta faaliyetlerde yaşanan son yılların en yüksek büyümesine karşın koronavirüs etkisi Güven Endeksi'nde durağanlaşmaya yol açtı. Güven seviyesi şubatta önceki aya göre sadece 0,05 puan arttı. Endeksteki temkinli toparlanma şubatta yerini temkinli durağanlığa bıraktı.

Türkiye ekonomisine ilişkin güven seviyesinde çok sınırlı bir artış yaşandı. İnşaat sektöründe de inşaat malzemeleri sanayisinde de güven artışı sınırlı gerçekleşti. Yurt içi pazarlarda güven şubatta değişmedi. İhracat pazarlarında ise güven şubatta çok uzun süre sonra gerileme gösterdi. Güven Endeksi'nin tüm unsurlarına yayılan temkinli iyileşme bu kez de koronavirüs etkisiyle kesintiye uğradı.

Beklentilerde sınırlı artış yaşandı

Faaliyetlerdeki hızlı büyümeye rağmen beklentiler de Güven Endeksi'nde olduğu gibi koronavirüs endişesinden olumsuz etkilendi. Beklenti Endeksi'nde şubatta iyileşme yavaşladı.

Beklentiler faaliyetlerdeki hızlı artışa karşın temkinli bir iyileşme eğilimi gösterdi. Ayrıca koronavirüs etkisine rağmen beklentilerin şubatta da artış göstermesi olumlu bulundu. Şubatta önceki aya göre 0,5 puan artan endeks, geçen yılın aynı döneminin 1,6 puan altında gerçekleşti.

Gelecek üç aya ilişkin alınan yurt içi siparişlerde sınırlı bir artış yaşanırken, ihracat siparişleri şubatta artışını sürdürdü. Yurt içi siparişlerdeki mevsimsel artış beklentisi ve ihracat siparişlerinde devam eden artış üretim beklentilerini destekledi.

Kaynak: AA