İnşaat malzemeleri sanayisi artan ihracatıyla küresel pazara hızlı bir dönüş yaptı Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi haziran ayı sonuçlarına göre; inşaat malzemeleri sanayisi, küresel pazarların açılması sonucu artan ihracatıyla dış ticarete hızlı bir dönüş yaptı.

İhracat, 2020 yılı haziran ayında değer olarak bir önceki aya göre yüzde 38,4 artarken geçen yılın haziran ayına göre ise yüzde 28,7 arttı. 2020 yılı mayıs ayında 1,26 milyar dolar olan ihracat, 2020 yılı haziran ayında 1,75 milyar dolar seviyesine yükseldi. İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı miktar olarak ise haziran ayında geçen yılın haziran ayına göre yüzde 57,6 artarak şimdiye kadarki aylık en yüksek ikinci ihracat oldu.

Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi haziran ayı sonuçlarına göre endeks; ihracat pazarlarında işe dönüşlerin etkisi ile önemli bir artış gösterdi. İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı 2020 yılı haziran ayında değer olarak mayıs ayına göre yüzde 38,4, geçen yılın haziran ayına göre ise yüzde 28,7 arttı. 2019 yılı haziran 1,36 milyar dolar olan ihracat 2020 haziran ayında 1,75 milyar dolara yükseldi. 2020 yılı haziran ayı ihracatı Covid-19 salgınının olumsuz etkilerinin en yoğun yaşandığı 2020 yılı nisan ve mayıs ayı ihracatlarının oldukça üzerinde gerçekleşti. İhracat, küresel pazarlarda işlerin açılması ile haziran ayında hızlı bir geri dönüş yaptı. Tüm dünyada yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle mayıs ayında 1,27 milyar dolar olan ihracatın bir ay sonra haziranda 1,75 milyar dolara çıkması sektöre ümit verdi.

2013'TEN BU YANA EN YÜKSEK İKİNCİ AYLIK İHRACAT HAZİRANDA GERÇEKLEŞTİ

İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı miktar olarak ise haziran ayında geçen yılın haziran ayına göre yüzde 57,6 arttı. İnşaat malzemeleri ihracatı 2020 yılı haziran ayında 5,34 milyon ton oldu. Miktar olarak endeksin ölçülmeye başlandığı Ağustos 2013'ten bu yana en yüksek ikinci aylık ihracat gerçekleşti. İnşaat malzemeleri ihracat ortalama birim fiyatı ise 2019 yılı haziran ayında 0,40 dolar/kg iken 2020 yılı haziran ayında 0,33 dolar/kg oldu. İhracat birim fiyatları nisan ve mayıs aylarındaki sert düşüşler sonrası haziran ayında artış gösterdi.

İTHALATTA DA HAREKETLİLİK YAŞANDI

İnşaat malzemeleri sanayi ithalatı miktar olarak haziran ayında geçen yılın haziran ayına göre yüzde 17,7 arttı ve 204,5 bin ton oldu. Haziran ayı ithalatı miktar olarak nisan ve mayıs ayı ithalatlarının da üzerinde gerçekleşti.İnşaat malzemeleri sanayi ithalatı değer olarak ise haziran ayında 542 milyon dolar oldu. Böylece bir önceki yılın aynı ayına göre ithalat yüzde 13,2 arttı. İnşaat malzemeleri haziran ayı ithalatı değer olarak nisan ve mayıs ayı ithalatlarının da üzerinde gerçekleşti. İnşaat malzemeleri ithalat ortalama birim fiyatı haziran ayında 2,65 dolar/kg seviyesine ulaşarak, nisan ve mayıs aylarının ortalama ithalat birim fiyatının üzerine çıktı.

KÜRESEL ÖLÇEKTE İŞE DÖNÜŞLERDEN TÜM ALT SEKTÖR İHRACATI OLUMLU ETKİLENDİ

2020 yılı haziran ayında küresel ölçekte işe dönüşler ve Türkiye'de de iş başlangıçları olumlu etkiler yarattı. İhracatta yüksek miktar artışlarının yaşandığı haziranda 8 alt ürün grubunun 8'inde de ihracat miktar olarak geçen yılın haziran ayının üzerinde gerçekleşti. 2020 yılı haziran ayında en yüksek ihracat miktar artışı yüzde 104,7 ile prefabrik yapılarda oldu. Yüksek miktar artışı yaşanan diğer alt sektörler, yüzde 69,2 ile mineral ürünler, yüzde 48,1 ile ağaç ve ahşap ürünleri, yüzde 31,4 ile demir çelik ürünleri oldu. Haziran ayı ihracat miktar artışı en az olan alt sektör ise yüzde 23,1 ile kimyasal bazlı ürünler oldu.

2020 yılının haziran ayında 8 alt ürün grubunun tamamında ihracat değer olarak önemli ölçüde yükseldi. Haziran ayında değer olarak en yüksek ihracat artışı yüzde 164,2 ile prefabrik yapılarda gerçekleşti. Değer olarak ihracat ağaç ve ahşap ürünlerinde yüzde 49,1, mineral ürünlerde yüzde 34,4, kimyasal bazlı ürünlerde yüzde 41,1 oldu. Değer olarak ihracatın en yavaş arttığı alt sektör ise yüzde 18,7 ile demir çelik ürünleri oldu. Haziranda 8 alt ürün grubundan 5'inin ihracat birim fiyatları 2019 yılı haziran ayına göre geriledi. 3 ürün grubunda ise ihracat birim fiyatları arttı. 2020 yılı haziran ayında mineral ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 19,2 geriledi.Demir çelik ürünleri ihracat birim fiyatı yüzde 10,3 düştü. Kimyasal bazlı ürünlerin ortalama ihraç birim fiyatı ise yüzde 13,9 arttı.

HAZİRANDA TÜRKİYE'NİN SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DA ARTTI

Türkiye sanayi ihracatı 2020 yılı haziran ayında yurtdışı pazarlarda işe dönüşler ve yurtiçinde de üretime başlanması sonucu önemli bir artış gösterdi. Haziran ayında sanayi ürünleri ihracatı değer olarak geçen yılın haziran ayına göre yüzde 14,9 arttı. Artışta geçen yıl haziran ayında yaşanan uzun bayram tatilinin baz etkisi de bulunuyor. Haziran ayında ihracat 2020 yılı nisan ve mayıs aylarına göre de artış gösterdi. Sanayi ihracatı değer olarak haziran ayında endekste baz olarak kabul edilen 2013 Ağustos=100 seviyesinin de üzerine çıkarak hızlı bir toparlanma ortaya koydu. Türkiye toplam sanayi ürünleri ihracatı miktar olarak ise 2020 yılının haziran ayında bir önceki yılın haziran ayına göre yüzde 31,9 artış gösterdi. Sanayi ihracatında, küresel pazarlardaki toparlanma ile miktar olarak da önemli bir artış gerçekleşti.

Sanayi ihracatı miktar olarak haziran ayında 2020 yılı nisan ve mayıs aylarının da üzerine çıktı. Sanayi malı ihracatında ortalama birim fiyatları ise 2019 yılı haziran ayında 1,34 dolar/kg iken, 2020 yılı haziran ayında 1,17 dolar/kg oldu. Böylece haziran ayı ortalama ihracat birim fiyatı 0,95 dolar/kg olan mayıs ayı ortalama ihracat birim fiyatı ile nisan ayında gerçekleşen 0,87 dolar/kg birim fiyatının da üzerine çıktı. İnşaat malzemeleri sanayi dışındaki sanayilerin toplam ihracatı değer olarak 2020 yılı haziran ayında geçen yılın haziran ayına göre yüzde 12,5 arttı. İnşaat malzemeleri sanayisinin dışındaki sanayilerin ihracat ortalama birim fiyatı 2019 yılı haziran ayında 2,31 dolar/kg iken 2020 yılı haziran ayında 2,50 dolar/kg oldu. Ayrıca nisan ve mayıs ayı ortalama ihracat birim fiyatlarının da oldukça üzerine çıkıldı. Böylece sanayi ihracatında, tüm göstergelerde yaşanan artışla önemli bir geri dönüş oldu.

Kaynak: Bültenler