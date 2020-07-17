İnşaat malzemeleri sanayicileri endekslere "V" diyerek çıkışa geçti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İnşaat malzemeleri sanayicileri endekslere "V" diyerek çıkışa geçti

Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi Haziran ayı sonuçlarına göre Covid-19 salgınının olumsuz etkilerinin şimdilik üç ay ile sınırlı kaldığı görüldü.

İnşaat malzemeleri sanayicileri endekslere
17.07.2020 11:15 | Son Güncelleme: 17.07.2020 12:06

Mayıs ayında durağanlaşan ve Covid-19 öncesi döneme kademeli olarak dönmesi beklenen Bileşik Endeks, haziran ayında önemli bir toparlanma gösterdi. Haziran ayındaki bu hızlı toparlanma inşaat malzemesi sanayisinin dayanıklılığını bir kez daha gösterdi. Bileşik Endeks; faaliyet, güven ve beklenti endekslerindeki önemli artışlarla 71,07 puana ulaşarak dip seviyelerinden hızla uzaklaşmaya başladı.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay düzenli olarak yayınlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi'nin Haziran 2020 sonuçları açıklandı. Bileşik Endeks'te şu bilgiler yer aldı: Covid-19 salgını etkileri ile mart ve nisan aylarında sert düşüşler yaşayan, mayıs ayında ise durağanlaşan Bileşik Endeks, iktisadi ve sosyal hayatın yeniden hareketlenmeye başladığı haziran ayında kuvvetli bir geri dönüş gerçekleştirdi.

Bileşik Endeks haziran ayında sadece 3,23 puan birden artarak 71,07 puana ulaştı ve dip seviyelerinden hızla uzaklaşmaya başladı. Haziran ayındaki bu yükseliş ile Covid-19 salgınının olumsuz etkilerinin şimdilik üç ay ile sınırlı kaldığı görüldü.

Faaliyetler haziranda sıçrama gösterdi

İnşaat malzemeleri sanayisinde faaliyetler haziran ayında önceki iki aya göre önemli ölçüde arttı. Fabrikaların ve ihracat pazarlarının açılmaya başlaması sonucu haziran ayında faaliyetlerde genele yayılan bir artış gerçekleşti. Nisan ayındaki sert daralma ve mayıs ayındaki durağanlaşmanın ardından faaliyetler haziran ayında sıçrama gösterdi. Faaliyet Endeksi haziran ayında bir önceki aya göre 5,4 puan birden yükseldi.

Yurtiçi satışlarda haziran ayında önemli ölçüde artış yaşandı. Pazarların açılmaya başlaması ihracatta da hissedilir bir artışın gerçekleşmesini sağladı. Büyük ölçüde açılan tesisler üretimde de haziran ayında hızlı bir artış yaşanmasına neden oldu. Cirolar haziran ayında iç satışlar ve ihracattaki sıçramalara bağlı olarak önemli ölçüde arttı. Tahsilat hızı uzun süre sonra yükseldi.

Güven Endeksi haziranda önemli ölçüde arttı

Güven Endeksi haziran ayında önemli bir artış gösterdi. Faaliyetlerde görülen sıçrama haziran ayında Güven Endeksi'nde yükseliş sağladı. Güven seviyesi haziran ayında bir önceki aya göre 1,89 puan artarak mart ve nisan aylarındaki sert gerilemeyi kısmen telafi etti. Güven Endeksi'ndeki bu artış toparlanmanın kalıcı olacağına işaret verdi.

Türkiye ekonomisine ilişkin güven seviyesinde sınırlı bir artış yaşandı. İnşaat sektöründe güvende iyileşme olurken inşaat malzemeleri sanayisine güvende ise önemli bir artış yaşandı. Yurtiçi pazarlarda güven haziran ayında sınırlı ölçüde arttı. Haziran ayında en yüksek artış ihracat pazarlarına olan güvende yaşandı.

Beklentilerde son yılların en yüksek aylık artışı görüldü

Beklenti Endeksi'nde mayıs ayındaki sınırlı iyileşmenin ardından haziran ayında kuvvetli bir artış gerçekleşti. Faaliyetlere geri dönüş ile iç ve dış pazarların yeniden açılması beklentileri önemli ölçüde destekledi. Haziran ayında bir önceki aya göre 2,7 puan artan Beklenti Endeksi son yılların en yüksek aylık artışını gösterdi.

Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerde sınırlı bir artış yaşandı. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi siparişler önemli ölçüde yükselirken alınan ihracat siparişleri haziran ayında sıçrama gösterdi. Önümüzdeki üç ayın üretim beklentisi de haziran ayında büyük ölçüde arttı. Yurtiçi ve ihracat siparişlerindeki artışlar ile üretim beklentileri hızlandı. Beklentilerde temel belirleyici Covid-19 salgınının yanı sıra mevcut faaliyetlerdeki iyileşme oldu. İktisadi ve sosyal hayattaki normalleşme ile beklentiler hızla iyileşmeye başladı. Beklentilerde bundan sonraki gelişmelerin bir süre daha Covid-19 salgınının seyrine ve faaliyetlere bağlı kalacağı görüldü.

Endeks, sanayinin dayanıklılığını bir kez daha gösterdi

Mart ile mayıs ayları arasında Covid-19 salgınının olumsuz etkilerini yaşayan Bileşik Endeks'te haziran ayında önemli bir toparlanma görüldü. Covid-19 öncesi döneme kademeli olarak dönmesi beklenen Bileşik Endeks, haziran ayındaki hızlı toparlanma ile inşaat malzemesi sanayisinin dayanıklılığını bir kez daha gösterdi.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son dakika: Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı kıldıracak, cami içinde 500 kişi yer alacak Güncel
Son dakika: Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı kıldıracak, cami içinde 500 kişi yer alacak
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler Magazin
Hande Erçel-Murat Dalkılıç ayrılığından sonra Merve Boluğur'dan manidar sözler
Yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada mermiler havada uçuştu 3. Sayfa
Yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada mermiler havada uçuştu
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor Magazin
Sunucu Aslı Turanlı, 1650 TL'lik maske takıyor
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 3. Sayfa
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz Güncel
Elazığ depremini bilen Naci Görür: İstanbul depremi için son zaman dilimindeyiz
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
Saldırgan genç kız, iskelede tartıştığı kadına uçan tekme attı
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
AK Partili ilçe başkanı, şehit mezarı ziyaretinde çekilen fotoğrafta CHP'li başkanın yüzünü buzladı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık ilacını içip 3 gün boyunca ereksiyon yaşayan adam soluğu hastanede aldı
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Avatar Atakan ve eşinin romantik tatili! Birbirlerini öpmeye doyamadılar
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı
Balıkçıların caretta caretta sandığı cisim erkek cansız bedeni çıktı
'15 Temmuz gecesi tehdit edildim' diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
"15 Temmuz gecesi tehdit edildim" diyen müezzinin gazilik unvanı müracaatı reddedildi
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
Emre Belözoğlu Nabil Dirar'la antrenmanda kavga edip küfürler savurdu
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil
Şırnak'ı sokağa döken taciz iddiasının iç yüzünü küçük kızın babası anlattı: Öyle bir durum söz konusu değil
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Emre Belözoğlu, Ömer Bayram'ı Fenerbahçe'ye çağırdı: Serbest kaldığın an kapımız açık
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Doğum sırasında ters gelen bebeğin kafası koptu ve anne rahminde kaldı
Son Dakika: MİT, PKK'nın Suriye'de zorla tuttuğu Moldovalı kadın ve 4 çocuğunu kurtardı
Son Dakika: MİT, PKK'nın Suriye'de zorla tuttuğu Moldovalı kadın ve 4 çocuğunu kurtardı
İspanya'da koronavirüs taşıyan 100 bine yakın vizon itlaf edilecek
İspanya'da koronavirüs taşıyan 100 bine yakın vizon itlaf edilecek
Gareth Bale'ın şampiyonluk kutlamalarındaki isteksiz tavrı, Real Madrid taraftarlarını kızdırdı
Gareth Bale'ın şampiyonluk kutlamalarındaki isteksiz tavrı, Real Madrid taraftarlarını kızdırdı
Erdoğan'dan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimat: Bu konuları taraflarla uzlaşıp daha sonra getirin
Erdoğan'dan kıdem tazminatı ve part-time çalışma için talimat: Bu konuları taraflarla uzlaşıp daha sonra getirin
Gurbetçi Türk, Sırbistan sınırında ekmek arasında 100 bin sterlin yakalattı
Gurbetçi Türk, Sırbistan sınırında ekmek arasında 100 bin sterlin yakalattı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor
Sofiane Feghouli, alacakları için Galatasaray'a ihtarname gönderdi
Sofiane Feghouli, alacakları için Galatasaray'a ihtarname gönderdi
Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada bıraktı
Ankara'da Somali uyruklu bir kişi caddenin karşısına geçmek isterken parmaklıklara sıkıştı, arkadaşı onu orada bıraktı
Antalya'da bir işletmeci üzümün çekirdeğinden elde ettiği yağın litresini 640 liradan satıyor
Antalya'da bir işletmeci üzümün çekirdeğinden elde ettiği yağın litresini 640 liradan satıyor
Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı
Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı
Normalleşme döneminde işçiler, 1.168 lira maaşla ücretsiz izne çıkarılabilecek
Normalleşme döneminde işçiler, 1.168 lira maaşla ücretsiz izne çıkarılabilecek
Otoyol kenarında bulunan yabancı uyruklu şahsın sır ölümü çözülmeyi bekliyor
Otoyol kenarında bulunan yabancı uyruklu şahsın sır ölümü çözülmeyi bekliyor
Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Bifouma, Çin ekibi Shenzhen'e transfer oldu
Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Bifouma, Çin ekibi Shenzhen'e transfer oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Mehmet Han Murat Kurum Fatih Sultan Süleyman Soylu
Magazin Emrah Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Defne Samyeli
Spor Ünal Karaman Fırat Aydınus Sergen Yalçın Tahir Karapınar Robert Prosinecki
Daha Fazla Tbmm Adana Köpek İngiltere
Şu an buradasınız: İnşaat malzemeleri sanayicileri endekslere "V" diyerek çıkışa geçti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.7.2020 12:11:19. #1.14#
title