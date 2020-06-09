İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı nisan ayında Covid-19'un etkisiyle geriledi Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi nisan ayı sonuçlarına göre; inşaat malzemeleri sanayisi Covid-19 salgınının olumsuz etkilerini fazlasıyla hissetti.

Sektörün ihracatı 2020 yılı nisan ayında 1,35 milyar dolar seviyesine indi. Miktarda ise sınırlı bir düşüş yaşandı. Bu sınırlı düşüş nisan ayında sektörün ihracat çabasının yoğun şekilde sürdüğünü gösterdi.

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi Nisan 2020 sonuçları açıklandı. İnşaat malzemeleri sanayi dış ticaretinde Covid-19 salgınının etkisiyle, endeksin ölçüldüğü 2013 yılı ağustos ayından bu yana en sert aylık düşüşler yaşandı. İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı 2020 yılı nisan ayında değer olarak geçen yılın nisan ayına göre yüzde 25,8 geriledi. 2019 yılı nisan ayında 1,81 milyar dolar olan ihracat, küresel salgının olumsuz etkisi nedeniyle 2020 yılı nisan ayında 1,35 milyar dolara indi.

İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı miktar olarak ise nisan ayında, geçen yılın nisan ayına göre yüzde 13,4 düştü. Miktarda gerçekleşen sınırlı düşüş nisan ayında sektörün ihracat çabasının yoğun şekilde sürdüğünü gösterdi. İnşaat malzemeleri ihracatı 2020 yılı nisan ayında 3,98 milyon ton oldu. İnşaat malzemeleri ihracat ortalama birim fiyatı ise 2019 yılı nisan ayında 0,39 dolar/kg iken 2020 yılı nisan ayında 0,34 dolar/kg oldu. İhracat pazarlarındaki olumsuz koşullar ile ihracattaki sert daralma henüz ortalama ihracat birim fiyatlarına yansımadı.

İnşaat malzemeleri ithalatı değer olarak en düşük seviyede gerçekleşti

İnşaat malzemeleri sanayi ithalatı miktar olarak nisan ayında geçen yılın nisan ayına göre yüzde 20,4 azaldı ve 173,7 bin ton oldu. Nisan ayında miktar olarak 2013 Ağustos ayından bu yana en düşük ikinci aylık ithalat gerçekleşti. İnşaat malzemeleri sanayi ithalatı değer olarak nisan ayında 430 milyon dolara geriledi ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 düştü. İnşaat malzemeleri nisan ayı ithalatı değer olarak da 2013 ağustos ayından bu yana en düşük aylık ithalat oldu. İnşaat malzemeleri ithalat ortalama birim fiyatı nisan ayında 2019 yılı nisan ayına göre yüzde 5 düştü ve 2,61 dolar/kg seviyesinden 2,48 dolar/kg seviyesine indi.

İhracatta birçok alt sektörde en düşük seviyeler yaşandı

2020 yılının nisan ayında 8 alt ürün grubundan 6'sının ihracat birim fiyatları 2019 yılı nisan ayına göre geriledi. Fiyat düşüşleri alt gruplarda farklı oranlarda gerçekleşti. Fiyatı artan 2 sektör yüzde 20,4 ile yalıtım malzemeleri ve yüzde 9,8 ile ağaç ve ahşap ürünleri oldu. 2020 yılı nisan ayında mineral ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 19,2 geriledi. Prefabrik yapıların ihracat birim fiyatı yüzde 16,9 düştü. Kimyasal bazlı ürünlerin ortalama ihraç birim fiyatı da yüzde 12,9 azaldı.

2020 yılının nisan ayında 8 alt ürün grubundan 7'sinin ihracatı miktar olarak geçen yılın nisan ayının altında gerçekleşti. İhracatta yüksek miktar düşüşlerinin yaşandığı 2020 yılı nisan ayında en yüksek ihracat miktar düşüşü yüzde 41,1 ile ağaç ve ahşap ürünlerinde oldu. Yüksek miktar düşüşü yaşanan diğer alt sektörler yüzde 26,8 ile yalıtım ürünleri, yüzde 25,3 ile elektrikli teçhizat malzemeleri ve yüzde 19 ile demir çelik ürünleri oldu. Elektrik malzemeleri ve teçhizatları ihracatı nisan ayında miktar olarak 2013 Ağustos ayında bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşti.

2020 yılının nisan ayında 8 alt ürün grubunun tamamında ihracat değer olarak sert şekilde geriledi. 2020 yılı nisan ayında değer olarak en yüksek ihracat düşüşü yüzde 35,5 ile ağaç ve ahşap ürünlerinde gerçekleşti. Elektrikli malzemeler ve teçhizat ihracatı yüzde 28,3, kimyasal bazlı ürünler yüzde 26, demir çelik ürünleri yüzde 25,8 ve mineral ürünler yüzde 25,3 düştü. Kimyasal bazlı ürünler ihracatı da değer olarak nisan ayında 2013 Ağustos ayından bu yana en düşük ikinci seviyesinde gerçekleşti.

Diğer sanayi ürünlerinin ihracatında sert düşüşler yaşandı

Türkiye sanayi ihracatı 2020 yılı nisan ayında Covid-19 etkilerini tam olarak yaşadı ve birçok göstergede son yılların en düşük seviyelerine indi. 2020 yılı nisan ayında sanayi ürünleri ihracatı değer olarak geçen yılın nisan ayına göre yüzde 47 düştü. Endeksin ölçülmeye başlandığı 2013 yılı ağustos ayından bu yana değer olarak en düşük aylık sanayi ihracatı gerçekleşti. Türkiye toplam sanayi ürünleri ihracatı miktar olarak ise 2020 yılının nisan ayında bir önceki yılın nisan ayına göre yüzde 15,4 düşüş gösterdi. Sanayi ihracatı pazarlardaki hızlı bozulmaya rağmen miktar olarak daha sınırlı düşüş gösterdi. İnşaat malzemeleri sanayi dışındaki sanayilerin toplam ihracatı değer olarak 2020 yılı nisan ayında geçen yılın nisan ayına göre yüzde 50,9 düştü. İnşaat malzemeleri sanayisi dışındaki sanayilerin ihracat ortalama birim fiyatı 2019 yılı nisan ayında 2,55 dolar/kg iken 2020 yılı nisan ayında 1,53 dolar/kg oldu. Ortalama ihracat birim fiyatlarındaki sert düşüş daha yüksek birim fiyatlı ihraç ürünlerindeki daralmanın daha yüksek olmasından kaynaklandı.

Kaynak: Bültenler