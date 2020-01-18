İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi sonuçları açıklandı

18.01.2020 13:38 | Son Güncelleme: 18.01.2020 13:38

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi'ne göre, aralıkta mevsimsellik nedeniyle faaliyetlerde düşüş yaşanmasına rağmen güven ve beklentilerde artış sürdü.

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi aralık ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre, mevsimsellik nedeniyle faaliyetlerde düşüş yaşanmasına rağmen güven ve beklentilerde artış sürdü. Böylece Bileşik Endeks, 2019 yılını güven ve beklentilerdeki artış ile geride bıraktı.

Ağustos ayından sonra Bileşik Endeks'te yaşanan üç aylık artış, yılın son ayında kesintiye uğradı. Aralık ayında 0,40 puan düşen Bileşik Endeks, dip seviyelerdeki toparlanmasına mevsimsellik etkisiyle ara verdi. Böylece aralık ayında faaliyetlerde gerileme yaşanmasına rağmen güven ve beklentilerde artış sürdü.

Faaliyet Endeksi'nde eylül ve ekim aylarındaki toparlanmanın ardından kasım ayından sonra aralık ayında da gerileme yaşandı. Aralık ayında özellikle mevsimsellik koşullarının etkisini göstermeye başlamasından faaliyetler olumsuz etkilendi ve Faaliyet Endeksi bir önceki aya göre 2,2 puan geriledi.

Yurt içi satışlarda aralık ayında önemli bir düşüş yaşandı. İhracat ilk kez aralık ayında geriledi. Üretimde de gerileme gerçekleşti. Cirolar aralık ayında iç satışlardaki ve ihracattaki düşüşe bağlı olarak geriledi.

İnşaat malzemeleri sanayi faaliyetleri son iki ay içinde yeniden durağanlaştı. Faaliyetler üzerinde mevsimselliğin sınırlayıcı etkisi daha çok hissedildi. Ayrıca inşaat sektöründeki yapısal sorunlar da inşaat malzemeleri sanayi faaliyetlerini olumsuz etkilemeye devam etti.

Güvende sınırlı artış sürdü

Güven Endeksi'nde aralık ayında da sınırlı bir artış yaşandı. Böylece Güven Endeksi'nin dip seviyelerdeki yavaş toparlanması dördüncü ayına girdi. Aralık ayında faaliyetlerde gerilemeye rağmen güven seviyesi sınırlı ve temkinli artışını sürdürdü. Güven seviyesi aralık ayında bir önceki aya göre 0,21 puan arttı.

Beklenti Endeksi'nde ise ralık ayında da sınırlı bir artış yaşandı. Beklentiler faaliyetlerdeki gerilemeye rağmen artışını sürdürdü. İnşaat sektöründe yaşanan sıkıntılara ve risklerin tam olarak ortadan kalkmamış olmasına rağmen beklentilerde yılın artış ile kapanması olumlu olarak değerlendirildi. Aralık ayında bir önceki aya göre 0,3 puan artan Beklenti Endeksi, geçen yılın aralık ayının beklentilerinin 5,3 puan altında yer aldı. Türkiye ekonomisine ilişkin beklentiler sınırlı ölçüde arttı.

Beklentilerde kademeli ve yavaş bir iyileşme eğilimi oluşurken ekonomiye güven kademeli olarak iyileşiyor. İnşaat sektöründeki sorunlar ise beklentiler üzerinde sınırlayıcı etkiler yaratmaya devam ediyor. İhracat ve ona bağlı olarak üretim, beklentilerdeki iyileşmeyi sürükleyen iki unsur olarak öne çıkıyor. Özellikle ihracat siparişlerindeki artış beklentileri destekliyor.

Kaynak: AA