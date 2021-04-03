İnşaat malzemeleri ihracatı ocakta 1,82 milyar dolara yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İnşaat malzemeleri ihracatı ocakta 1,82 milyar dolara yükseldi

Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi
İnşaat malzemeleri ihracatı ocakta 1,82 milyar dolara yükseldi

İnşaat malzemeleri sanayi üretimi ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,8 artarken, ihracat yüzde 3,7 yükselişle 1,82 milyar dolara ulaştı.

İnşaat malzemeleri sanayi üretimi ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,8 artarken, ihracat yüzde 3,7 yükselişle 1,82 milyar dolara ulaştı.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan Türkiye İMSAD Mart 2021 Sektör Raporu'na göre, inşaat malzemeleri sanayi üretimi ocakta yüzde 17,8 arttı. Böylece geçen yılın son çeyreğinde yaşanan yüksek üretim artışı devam etti.

Üretimde 2020 yılı son çeyreğinde bir önceki yılın son çeyreğine göre gerçekleşen yüzde 19 yükselişte içeride mevcut inşaat işlerindeki canlanma ve dış pazarlardaki talep artışı etkili oldu. Ocakta yaşanan benzer taleplerin etkileri, üretim artışını destekledi.

Yılın ilk ayında 22 alt sektörün 21'inde üretim arttı. Artış, 18 alt sektörde çift haneli ve yüksek oranlı gerçekleşti. En yüksek üretim artışı yüzde 76,8 ile tuğla ve kiremit sektöründe oldu. Seramik kaplama malzemeleri üretimi yüzde 33,8, ısıtma ve soğutma donanımları üretimi yüzde 32,6, çimento ve betondan eşya yüzde 32 büyüdü. Hazır beton üretimi ve çimento üretimi ocak ayında yüzde 23,1 yükseldi.

Kilit ve donanım eşyaları üretimi yüzde 30,6, birleştirilmiş parke yer döşemeleri üretimi yüzde 29,9 ve ahşap inşaat malzemeleri üretimi ise yüzde 27,2 arttı. Demir çelikten çubuk ve profiller üretimi yüzde 14,7, demir çelik inşaat ürünleri üretimi yüzde 13,2 büyüme gösterdi. Ocakta üretiminde gerileme yaşanan tek alt sektör yüzde 5,5 ile inşaat camları oldu.

İnşaat malzemeleri ihracatında yüzde 3,7'lik artış

Ocakta inşaat malzemeleri ihracatı yüzde 3,7 artarak 1,82 milyar dolara yükseldi. 2020'nin ikinci yarısında başlayan ihracattaki büyüme yeni yılın ilk ayında da devam etti.

Avrupa başta olmak üzere mevcut pazarlardaki salgın sonrası yılın ikinci çeyreğinden itibaren beklenen canlanmadan dolayı siparişler ocakta da yüksek ihracat yapılmasını sağladı. İhracatın gelecek aylarda aşılama iyimserliğinden olumlu etkilenmesi, yeni kapatmaların ise sınırlayıcı etkisinin olması bekleniyor.

Ocakta inşaat malzemeleri ithalatı ise yüzde 11,5 artarak 616 milyon dolar oldu. İnşaat sektöründe devam eden işlerin hızlanması ithalatı destekledi.

İnşaat sektörü 2021'e geçen yıldan gelen likidite olanaklarıyla göreceli olarak rahat girdi. 2020'de genişleyen kredi olanakları ve konut satışları inşaat sektörünü destekledi. Bu yılın ilk çeyreğinde sıkı para politikası ve yüksek faiz oranlarının yavaşlatıcı etkileri oldu. İkinci çeyrekte ise salgının üçüncü dalgası ve kısıtlamaların sektörü olumsuz etkileyeceği, bu çerçevede inşaat sektöründe büyümeye geçişin, yılın ikinci yarısında başlayacağı öngörülüyor. Aşılamanın olumlu sonuçları ve faizlerde gerileme beklentilerinin gerçekleşmesi halinde yılın ikinci yarısında inşaat sektöründe büyümenin hızlanması bekleniyor.

İnşaat Sektörü Güven Endeksi yeni yıla 1,7 puan artışla başlamış, şubatta da 3,2 puan artarak 85,5 puana yükselmişti. Güven endeksindeki artış martta da devam etti. Önceki aya göre 0,6 puan yükseliş görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel İhsan Yavuz Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Hande Erçel Hülya Avşar Armağan Çağlayan
Spor Ali Koç Abdullah Avcı Nihat Özdemir Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İnşaat malzemeleri ihracatı ocakta 1,82 milyar dolara yükseldi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 10:58:06. #1.16#
title