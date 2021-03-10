İnşaat malzemeleri ihracatı ocakta 1,82 milyar dolara yükseldi

İnşaat malzemeleri ihracatı ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artışla 1,82 milyar dolara ulaştı.

İnşaat malzemeleri ihracatı ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artışla 1,82 milyar dolara ulaştı.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından açıklanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi'nin ocak ayı sonuçlarına göre, kısıtlamalar ve sert hava koşulları ihracat performansını yeni yılın başlangıcında zayıflattı.

İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 artarak 1,82 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Miktar bazında ihracat ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 gerileyerek 4 milyon 172 bin 743 tona indi. İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı mevsimselliğin de etkisiyle yeni yıla zayıf bir büyüme performansıyla başladı.

Kilogram başına düşen ihracat birim fiyatı ise aynı dönemde küresel emtia fiyatlarındaki artışın etkisiyle 0,37 dolardan 0,43 dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde inşaat malzemeleri ithalatı yüzde 3,5 artışla 616 milyon dolar oldu. İthalat, geçen yılın son 3 ayına göre geriledi. Ocakta inşaat malzemeleri ithalatı miktar olarak yüzde 7,8 yükseldi. Göreceli canlı devam eden inşaat sektörü faaliyetlerine bağlı olarak ithalat yeni yıla da artışla başladı. İnşaat malzemeleri ithalatında kilogram birim fiyatı 2,46 dolardan 2,54 dolara yükseldi.

Küresel ölçekte aşılama alanındaki iyimserliğin artmasına rağmen birçok pazarda uygulanan kısıtlama önlemleri nedeniyle inşaat malzemeleri dış ticareti yeni yıla ılımlı bir büyüme temposuyla başladı.

Sekiz alt ürün grubunun dördünde ihracat birim fiyatları arttı

Ocakta sekiz alt ürün grubundan dördünün ortalama ihracat birim fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre artarken, ikisinde değişim gözlenmedi, ikisinde yükseliş görüldü.

Ortalama ihracat birim fiyatı mineral ürünlerde yüzde 15, demir-çelikte yüzde 12,7 arttı, prefabrik yapılarda yüzde 12, metal bazlı ürünlerde yüzde 1,6 geriledi.

Önceki ay ihracatta en yüksek miktar artışı yüzde 31 ile yalıtım malzemelerinde, yüzde 16,5 ile metal bazlı ürünlerde gerçekleşti. Miktar olarak önemli düşüş yüzde 15,6 ile demir çelik ürünlerinde yaşandı.

Söz konusu dönemde 8 alt ürün grubunun beşinde ihracat değer olarak yükseldi. En yüksek artış yüzde 31,4 ile yalıtım malzemelerinde, yüzde 16,9 ile elektrik malzemeleri ve teçhizatında gerçekleşti. Gerilemede başı çeken ürün grubu ise prefabrik yapılar oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan