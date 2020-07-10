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İnşaat malzemeleri ihracatı mayısta miktarda arttı, değerde düştü

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi mayıs ayı sonuçlarına göre, inşaat malzemeleri sanayi ihracatı bu yılın mayıs ayında nisan ayına göre miktar olarak yüzde 11,5 artarak 4,44 milyon ton oldu.

İnşaat malzemeleri ihracatı mayısta miktarda arttı, değerde düştü
10.07.2020 14:47 | Son Güncelleme: 10.07.2020 14:47

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi mayıs ayı sonuçlarına göre, inşaat malzemeleri sanayi ihracatı bu yılın mayıs ayında nisan ayına göre miktar olarak yüzde 11,5 artarak 4,44 milyon ton oldu.

Türkiye İMSAD yaptığı yazılı açıklamada, İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi mayıs ayı sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, inşaat malzemeleri sanayi ihracatı bu yılın mayıs ayında nisan ayına göre miktar olarak yüzde 11,5 arttı ve 4,44 milyon ton oldu. Değer olarak ise ihracat tüm dünyada yaşanan olumsuz gelişmeler nedeniyle bir önceki aya göre yüzde 5,2 düşerek 1,27 milyar dolara indi. Ancak mayıs ayında nisana göre bazı göstergelerde gerçekleşen iyileşmeler sektöre ümit verdi.

Nisan ayında 1,34 milyar dolar olan inşaat malzemeleri ihracatı, yaşanan olumsuz gelişmeler ile mayıs ayında yüzde 5,2 azalışla 1,27 milyar dolara indi. İnşaat malzemeleri ihracatı nisan ayında 3,98 milyon ton iken mayıs ayında yüzde 11,5 artışla 4,44 milyon tona ulaştı. İhracat çabasının mayıs ayında da yoğun şekilde sürdüğü görüldü.

İnşaat malzemeleri ihracat ortalama birim fiyatı ise nisan ayında 0,34 dolar/kilogram iken mayısta 0,29 dolar/kilogram seviyesine indi. İhracat pazarlarındaki olumsuz koşullar ile ihracattaki sert daralma mayıs ayında ihracat birim fiyatlarına da yansıdı.

Mayısta ithalat nisana göre miktar ve değer olarak arttı

İnşaat malzemeleri sanayi ithalatı ise miktar olarak mayıs ayında geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 24,7 azaldı ve 181,1 bin ton oldu. Mayıs ayı ithalatı miktar olarak 173,6 bin ton olan nisan ayı ithalatının ise üzerinde gerçekleşti. İnşaat malzemeleri sanayi ithalatı değer olarak ise mayıs ayında 465 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,1 düştü.

İnşaat malzemeleri mayıs ayı ithalatı değer olarak 430 milyon dolar olan nisan ayı ithalatının ise üzerinde gerçekleşti. İnşaat malzemeleri ithalat ortalama birim fiyatı nisan ayında 2019 yılı mayıs ayına göre yüzde 4,5 düştü ve 2,69 dolar/kilogram seviyesinden 2,57 dolar/kilogram seviyesine indi. Nisan ayının 2,48 dolar/kilogram olan ortalama ithalat birim fiyatının ise üzerine çıktı.

Tüm alt sektörlerde ihracat geriledi

Mayıs ayında küresel ölçekte süren ve Türkiye'de de görülen Kovid-19 salgınının olumsuz koşulları ve etkileri devam etti. Bu yılın mayıs ayında 8 alt ürün grubundan 7'sinin ihracat birim fiyatları 2019 yılı mayıs ayına göre geriledi. Fiyat düşüşleri alt gruplarda yüksek oranlarda gerçekleşti. Fiyatı artan tek alt sektör yüzde 16,8 ile prefabrik yapılar oldu. Mayıs ayında mineral ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 35,4 geriledi. Ağaç ve ahşap ürünlerin ihracat birim fiyatı yüzde 16,1 düştü. Kimyasal bazlı ürünlerin ortalama ihraç birim fiyatı da yüzde 14,5 azaldı.

Bu yıl mayısta 8 alt ürün grubundan 8'inde de ihracat miktar olarak geçen yılın mayıs ayının altında gerçekleşti. İhracatta yüksek seviyelerde miktar düşüşleri yaşandı. Mayıs ayında en yüksek ihracat miktar düşüşü yüzde 57,8 ile elektrik malzemeleri ve teçhizatlarında gerçekleşti. Yüksek miktar düşüşü yaşanan diğer alt sektörler yüzde 46,2 ile demir çelik ürünleri ve yüzde 38,4 ile yalıtım ürünleri iken 2020 yılı mayıs ayında ihracat düşüşü en az olan alt sektör yüzde 6,3 ile mineral ürünler oldu.

Mayısta 8 alt ürün grubunun 6'sında ihracat değer olarak sert şekilde, 2'sinde ise daha yavaş geriledi. Değer olarak en yüksek ihracat düşüşü yüzde 48 ile demir çelik ürünlerinde gerçekleşti. Yalıtım malzemeleri ihracatı yüzde 42,5, elektrik malzemeleri ve teçhizatı ihracatı yüzde 41,9 ve metal ürünler ihracatı yüzde 41,7 düştü. Prefabrik yapılar yüzde 7,8 ve ahşap ve ağaç ürünleri yüzde 10,5 ile değer olarak ihracatın daha sınırlı düştüğü 2 alt sektör oldu.

Küresel salgının ihracat üzerindeki etkileri devam ediyor

Türkiye sanayi ihracatı söz konusu ayda Kovid-19 etkilerini sert şekilde yaşamaya devam etti. Mayıs ayında sanayi ürünleri ihracatı değer olarak geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 45,4 düştü. Nisan ayına göre ise artış yaşandı. Endeksin ölçülmeye başlandığı 2013 yılı ağustos ayından bu yana değer olarak en düşük ikinci aylık sanayi ihracatı gerçekleşti.

Türkiye toplam sanayi ürünleri ihracatı miktar olarak ise bu yılın mayıs ayında bir önceki yılın mayıs ayına göre yüzde 19,3 düşüş gösterdi. Sanayi ihracatı pazarlardaki hızlı bozulmaya rağmen miktar olarak daha sınırlı bir düşüş yaşadı. Sanayi ihracatı miktar olarak mayıs ayında nisan ayının üzerinde gerçekleşti. Sanayi malı ihracatında ortalama birim fiyatları ise 2019 yılı mayıs ayında 1,40 dolar/kilogram iken, 2020 yılı mayıs ayında 0,95 dolar/kilogram seviyesine indi. Mayıs ayı ortalama ihracat birim fiyatı nisan ayında gerçekleşen 0,87 dolar/kilogram birim fiyatının ise üzerinde oldu.

İnşaat malzemeleri sanayisi dışındaki sanayilerin toplam ihracatı değer olarak 2020 yılı mayıs ayında geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 46 düştü. İnşaat malzemeleri sanayi dışındaki sanayilerin ihracat ortalama birim fiyatı 2019 yılı mayıs ayında 2,74 dolar/kilogram iken bu yılın mayıs ayında 1,89 dolar/kilogram oldu. Ancak mayıs ayı ortalama ihraç birim fiyatı nisan ayı ortalama ihraç fiyatının üzerinde gerçekleşti. Sanayi ihracatı tüm göstergeleri mayıs ayında da Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerinden fazlası ile etkilendi. Ancak yine tüm göstergeler nisan ayına göre iyileşmeyi gösterdi.

Kaynak: AA

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