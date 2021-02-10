İnşaat malzemeleri ihracatı 2020'de 21,16 milyar dolar oldu

Değer olarak geçen yılı yüzde 1,5 gerilemeye rağmen 21,16 milyar dolar ihracatla tamamlayan inşaat malzemeleri sanayisi, miktar olarak yüzde 16,2 artışla tüm zamanların en yüksek ihracatını gerçekleştirdi.

Değer olarak geçen yılı yüzde 1,5 gerilemeye rağmen 21,16 milyar dolar ihracatla tamamlayan inşaat malzemeleri sanayisi, miktar olarak yüzde 16,2 artışla tüm zamanların en yüksek ihracatını gerçekleştirdi.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneğinden (Türkiye İMSAD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Dış Ticaret Endeksi aralık ayı sonuçlarına göre, yılın son ayında sektör yine yüksek bir performans gösterdi.

Türkiye'nin inşaat malzemeleri ihracatını ve ihracat pazarlarını geçen yıl Kovid-19 salgınının etkileri şekillendirdi. Yılın ilk çeyreğinde yüksek bir ihracat performansı gerçekleşti. İkinci çeyrekte salgının etkileriyle ihracat sert bir şekilde daraldı. Üçüncü çeyrekte toparlanma eğilimine giren inşaat malzemeleri sanayisi ihracat performansı son çeyrekte ise önemli bir artış gösterdi. 2020 yılında inşaat malzemeleri ihracatı, değer olarak yüzde 1,5 düşerek 21,16 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

2020'de miktar olarak tüm zamanların en yüksek ihracatı yapıldı

Geçen yıl inşaat malzemeleri ihracatı, miktar olarak yüzde 16,2 artış gösterdi. 2019'da 51,6 milyon ton olan ihracat, 2020'de 59,96 milyon tona yükseldi. Özellikle çimento ihracatındaki artış, toplam miktar artışında etkili oldu. İnşaat malzemeleri sanayisi miktar olarak tüm zamanların en yüksek yıllık ihracatını gerçekleştirdi.

İnşaat malzemeleri sanayisinin ortalama yıllık ihracat birim fiyatı 2019'da 0,41 dolar/kilogram iken, geçen yıl 0,35 dolar/kilogram oldu. Salgın ve pazar koşulları, ihracat birim fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı yarattı.

İnşaat sektöründeki canlanma ithalatta artışa yol açtı

İnşaat malzemeleri ithalatı geçen yıl değer olarak yüzde 3,5 artarak 7,03 milyar dolar oldu. 2020'de inşaat malzemeleri ithalatı miktar olarak da yüzde 5,2 yükseldi. Verilen destekler ile yılın ikinci yarısında canlanan inşaat sektörü faaliyetlerine bağlı olarak ithalat yılı artış ile kapattı.

İnşaat malzemeleri sanayi ortalama yıllık ithalat birim fiyatı 2019'da 2,69 dolar/kilogram iken, 2020'de 2,65 dolar/kilogram olarak gerçekleşti. Salgının ithalat birim fiyatları üzerindeki etkisi sınırlı kaldı.

İnşaat malzemeleri sanayi ihracatı en yüksek performansı aralıkta gösterdi

İnşaat Malzemeleri Dış Ticaret Endeksi, aralık ayında yine yüksek performans gösterdi. İhracat yılın en kuvvetli ayını yaşadı. Aralıkta ihracatın 2,16 milyar dolar seviyesine ulaşmasıyla son 3 ayda ihracat 2 milyar doların üzerinde gerçekleşti. Aralıkta mevsimselliğe rağmen yılın en yüksek aylık ihracatı yapıldı. Yurt dışı pazarlarda Kovid-19 salgınında yeni dalga endişesi nedeniyle dış talep önemli ölçüde arttı.

İnşaat malzemeleri ihracatı, aralıkta 5,37 milyon ton oldu. 2019'un aralık ayına göre ihracat, miktar olarak yüzde 27,7 artış gösterdi. İnşaat malzemeleri ihracat ortalama birim fiyatı Aralık 2019'da 0,44 dolar/kilogram iken, 2020'nin aynı döneminde 0,40 dolar/kilogram oldu. Kasımdaki ihracat birim fiyatları, yılın en yüksek aylık birim fiyatı olarak kayıtlara geçti. Aralık ayı da bu seviyeye yakın gerçekleşti.

2020'nin değer olarak en yüksek ithalatı da aralıkta gerçekleşti

740 milyon dolar olarak gerçekleşen inşaat malzemeleri aralık ayı ithalatı, değer olarak 2020'nin en yüksek aylık ithalatı oldu.

İnşaat malzemeleri sanayi ithalatı, miktar olarak aralıkta 2019'un aynı dönemine göre yüzde 2 azaldı ve 264,4 bin ton seviyesinde gerçekleşti. Buna rağmen aralık ithalatı, miktar olarak yılın en yüksek ikinci aylık ithalatı oldu. İnşaat malzemeleri ithalat ortalama birim fiyatı, aralık ayında 2,84 dolar/kilogram seviyesine yükseldi. Ekimdeki gerileme ve kasım ayındaki sınırlı artış sonrası ortalama fiyatlar aralıkta önemli ölçüde arttı. Aralık 2019'da ithalat birim fiyatı 2,34 dolar/kilogram olmuştu.

Alt sektörler

Geçen yıl 8 alt ürün grubundan 7'sinin ortalama ihracat birim fiyatları 2019'a göre geriledi. Bir ürün grubunda ise ortalama ihracat birim fiyatı arttı. 2020 yılında mineral, taş ve toprak ürünleri ortalama ihracat birim fiyatı yüzde 16,1 düştü. Yalıtım malzemeleri ortalama ihracat birim fiyatı ise yüzde 8 azaldı. 2019'a göre yüzde 3,1 artış ile geçen yıl ortalama ihracat birim fiyatı yükselen tek alt sektör prefabrik yapılar oldu.

2020'de 8 alt ürün grubundan 7'sinde ihracat, miktar olarak 2019'un üzerinde gerçekleşti. Alt sektörler miktar olarak önemli artışlar gösterdi. Geçen yıl en yüksek ihracat miktar artışı yüzde 24,1 ile mineral, taş ve toprak ürünlerinde gerçekleşti. Ağaç ve ahşap ürünlerde ihracat miktar olarak yüzde 18,7 yükseldi. Demir çelik ürünleri 2020'de yüzde 3,5 ile ihracatı miktar olarak düşen tek alt sektör olarak belirlendi.

Geçen yıl 8 alt ürün grubundan 4'ünün ihracatı değer olarak 2019'a göre yükseldi. 2020'de değer olarak en yüksek ihracat artışı yüzde 16,3 ile prefabrik yapılarda ve yüzde 15,2 ile ağaç ve ahşap ürünlerinde gerçekleşti. Demir çelik ürünleri ihracatı ise değer olarak yüzde 8,1 düştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu