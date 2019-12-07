İnşaat malzemeleri deposunda yangın
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İnşaat malzemeleri deposunda yangın

Edirne'de inşaat malzemeleri deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

07.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 07.12.2019 14:00
İnşaat malzemeleri deposunda yangın

'de inşaat malzemeleri deposunda çıkan yangın ekiplerince söndürüldü.


Edirne merkez Dilaverbey Mahallesi Saraçlar Caddesi alt kesiminde boya ve inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.


İhbar üzerine bölgeye Edirne Belediyesi Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevleri yaklaşık bir saatte söndüren ekipler daha sonra soğutma çalışması yaptı. Depoda hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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