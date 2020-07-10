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İnşaat maliyetleri Mayıs'ta yüzde 1.36 arttı

İnşaat maliyet endeksi, Mayıs'ta aylık bazda yüzde 1.36, yıllık bazda da yüzde 5.80 arttı.

İnşaat maliyetleri Mayıs'ta yüzde 1.36 arttı
10.07.2020 10:43 | Son Güncelleme: 10.07.2020 10:59

İnşaat maliyet endeksi, Mayıs'ta aylık bazda yüzde 1.36, yıllık bazda da yüzde 5.80 arttı. 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre aylık bazda, malzeme endeksi yüzde 1.78, işçilik endeksi yüzde 0.51 ve yıllık bazda da malzeme endeksi yüzde 1.55, işçilik endeksi yüzde 15.37 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, aylık bazda yüzde 1.03, yıllık bazda yüzde 7.09 arttı.Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1.40, işçilik endeksi yüzde 0.31 artarken, yıllık bazda da malzeme endeksi yüzde 3.31, işçilik endeksi yüzde 15.30 arttı.Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, aylık bazda yüzde 2.51, yıllık bazda yüzde 1.55 arttı. 

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 3.10, işçilik endeksi yüzde 1.29 artarken, yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 3.99 azaldı, işçilik endeksi yüzde 15.59 arttı. (Grafik)


Kaynak: DHA

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