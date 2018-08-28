İnşaat Maliyetleri Haziran'da Yıllık 26.06 Arttı

– İnşaat maliyeti endeksi (İME) Haziran'da yıllık yüzde 26.06, bir önceki aya göre ise yüzde 2.29 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre malzeme endeksi Haziran'da aylık yüzde 3.26, yıllık yüzde 20.84 artarken, işçilik endeksi ise aylık yüzde 0.11 ve yıllık yüzde 16.09 yükseldi.

TÜİK verilerine göre;

"Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2.38, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24.87 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3.41, işçilik endeksi yüzde 0.13 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 29.23, işçilik endeksi yüzde 16.01 arttı.

"Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2.01, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30.07 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2.76, işçilik endeksi yüzde 0.06 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 36.06, işçilik endeksi yüzde 16.36 arttı." (Tablo) - İstanbul