İnşaat maliyetleri Eylül'de yüzde 2.11 yükseldi
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İnşaat maliyetleri Eylül'de yüzde 2.11 yükseldi

10.11.2020 11:14 | Son Güncelleme: 10.11.2020 11:19
İnşaat maliyetleri Eylül'de yüzde 2.11 yükseldi

İnşaat maliyetleri Eylül'de aylık bazda yüzde 2.11 ve yıllık bazda yüzde 16.11 yükseldi.

İnşaat maliyetleri Eylül'de aylık bazda yüzde 2.11 ve yıllık bazda yüzde 16.11 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Eylül'de aylık bazda malzeme maliyeti yüzde 3.48 arttı, işçilik maliyeti yüzde 0.75 azaldı. Ayrıca yıllık bazda da, malzeme maliyeti yüzde 16.90, işçilik maliyeti yüzde 14.41 arttı. 

Bina inşaatı maliyet maliyeti de, Eylül'de aylık bazda yüzde 2.19 ve yıllık bazda yüzde 16.05 arttı. Eylül'de aylık bazda malzeme maliyeti yüzde 3.64 artıp, işçilik maliyeti yüzde 0.75 azalırken, yıllık bazda da malzeme maliyeti yüzde 16.75, işçilik maliyeti yüzde 14.58 arttı.Bina dışı yapılar için inşaat maliyet maliyeti, Eylül'de aylık bazda yüzde 1.84, yıllık bazda yüzde 16.30 arttı. Eylül'de aylık bazda malzeme maliyeti yüzde 2.98 artıp, işçilik maliyeti yüzde 0.77 azalırken, yıllık bazda malzeme maliyeti yüzde 17.40, işçilik maliyeti yüzde 13.77 arttı. (Grafik)

 


İnşaat maliyetleri Eylül'de yüzde 2.11 yükseldi
İnşaat maliyetleri Eylül'de yüzde 2.11 yükseldi
İnşaat maliyetleri Eylül'de yüzde 2.11 yükseldi
İnşaat maliyetleri Eylül'de yüzde 2.11 yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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