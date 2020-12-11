İnşaat maliyetleri Ekim'de yıllık yüzde 19.49 arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İnşaat maliyetleri Ekim'de yıllık yüzde 19.49 arttı

11.12.2020 10:32 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:36
İnşaat maliyetleri Ekim'de yıllık yüzde 19.49 arttı

İnşaat maliyetleri Ekim'de aylık bazda yüzde 2.99, yıllık bazda da yüzde 19.49 yükseldi.

İnşaat maliyetleri Ekim'de aylık bazda yüzde 2.99, yıllık bazda da yüzde 19.49 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, aylık bazda malzeme maliyeti yüzde 4.01 artarken, işçilik maliyetindeki artış yüzde 0.75 oldu. Yıllık bazda ise, malzeme maliyeti yüzde 22.08, işçilik maliyeti de yüzde 14.02 arttı.

TÜİK verilerine göre, bina inşaatı maliyeti, Ekim'de aylık bazda yüzde 2.94, yıllık bazda da yüzde 19.34 yükseldi.Bina inşaatında, aylık bazda malzeme maliyeti yüzde 4.00, işçilik maliyeti yüzde 0.67 arttı. Yıllık bazda ise, malzeme maliyeti yüzde 21.81, işçilik maliyeti yüzde 14.23 yükseldi.Bina dışı yapılar için inşaat maliyeti, Ekim'de aylık bazda yüzde 3.16, yıllık bazda yüzde 20.01 arttı. Bina dışı yapılarda Ekim'de aylık bazda malzeme maliyeki yüzde 4.02, işçilik maliyeti yüzde 1.05, yıllık bazda da malzeme maliyeti yüzde 22.96, işçilik maliyeti yüzde 13.27 arttı. (Grafik)

 


İnşaat maliyetleri Ekim'de yıllık yüzde 19.49 arttı
İnşaat maliyetleri Ekim'de yıllık yüzde 19.49 arttı
İnşaat maliyetleri Ekim'de yıllık yüzde 19.49 arttı
İnşaat maliyetleri Ekim'de yıllık yüzde 19.49 arttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika: Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken yıllık enflasyon yüzde 14,03 oldu
Son dakika: Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken yıllık enflasyon yüzde 14,03 oldu
Kasımda yıllık enflasyonun yüzde 14,03 olmasıyla memura yüzde 3 fark, emekliye ise yüzde 7 zam göründü
Kasımda yıllık enflasyonun yüzde 14,03 olmasıyla memura yüzde 3 fark, emekliye ise yüzde 7 zam göründü
Bakan Pekcan: Kasım ayında ihracat yüzde 0,95 azaldı, ithalat yüzde 16,07 arttı
Bakan Pekcan: Kasım ayında ihracat yüzde 0,95 azaldı, ithalat yüzde 16,07 arttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan İlham Aliyev Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülben Ergen Perihan Savaş Sermiyan Midyat Nesrin Cavadzade
Spor Neymar Sörloth Samatta Burak Yılmaz Samet Aybaba
Tüm Haberler İlaç Pfizer Karabağ Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İnşaat maliyetleri Ekim'de yıllık yüzde 19.49 arttı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 10:48:43. #1.15#
title