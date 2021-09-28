İnşaat maliyetleri artınca, konut fiyatları yükseldi - Haberler
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İnşaat maliyetleri artınca, konut fiyatları yükseldi

İhlas Haber Ajansı / Atilla Özer - Haberler | Yerel

İnşaat maliyetleri artınca, konut fiyatları yükseldi İnşaat maliyetlerinde yüzde 100 varan artış, ev fiyatlarını yükseltti İnşaat malzemelerindeki fiyat artışı emlak sektörünü etkiledi Korona virüs krizi, birçok iş sektörünü etkiledi.

İnşaat maliyetleri artınca, Konut fiyatları yükseldi

İnşaat maliyetlerinde yüzde 100 varan artış, ev fiyatlarını yükseltti

İnşaat malzemelerindeki fiyat artışı emlak sektörünü etkiledi

DENİZLİ - Korona virüs krizi, birçok iş sektörünü etkiledi. İnşaat malzemelerindeki maliyet artışlarının konut fiyatlarını da artırdığını söyleyen Denizli Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Arslan, yeni yerlerin imara açılmasının ev ve kira fiyatlarını düşüreceğini savundu.

Türkiye'de son yıllarda konut fiyatlarındaki satışların düşmesi ve fiyatlarında yükseliş yaşanması birçok vatandaş tarafından merak konusu oldu. İnşaat ürünlerinde ki maliyet artışlarının konut fiyatlarına yansımaya başladığını belirten sektör temsilcileri, kamuya çalışan müteahhitlerin ise bundan yakındıklarını belirtti. Denizli Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Arslan, inşaat malzemelerindeki yükselişin konutları etkilediğini belirterek, "Piyasadaki inşat malzemeleri maliyetlerinin artması nedeniyle birçok konut kiraları ve inşaatları olumsuz etkiledi. Denizli'de imara açılan yerler az olduğu için bu sıkışıklığa sebep oluyor. İmalat yapacak olan müttehitlerimiz ellerindeki mevcut inşaat malzemeleri bulamadığı için arsanın fiyatlarında bir artış oldu. Arsa fiyatları arttı. Her yıl artış oluyor. Bu yaşan artışlar emlakçılardan kaynaklanmıyor. Vatandaşlarımız konut fiyatlarındaki artışların emlakçılardan kaynaklandığını düşünüyor ama yanlış. Müşterilerin istediği üzerine yani arz ve talep doğrultusunda belirleniyor. İnşaat üretiminde artış yaşanması piyasayı olumlu etkiler. Ülkemizde yeni yerlerin imara açılması ve inşaat malzemelerindeki üretim birçok şeyi düzeltecektir" dedi.

İnşaat maliyetleri artınca, konut fiyatları yükseldi

İnşaat maliyetleri artınca, konut fiyatları yükseldi

İnşaat maliyetleri artınca, konut fiyatları yükseldi

İnşaat maliyetleri artınca, konut fiyatları yükseldi
İhlas Haber Ajansı / Atilla Özer - Son Dakika Haberleri
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