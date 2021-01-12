İnşaat maliyeti Kasım'da yıllık yüzde 22.99 arttı
12.01.2021 10:42 | Son Güncelleme: 12.01.2021 10:46
İnşaat maliyetleri, Kasım ayında aylık bazda yüzde 2.90, yıllık bazda yüzde 22.99 arttı.
İnşaat maliyetleri, Kasım ayında aylık bazda yüzde 2.90, yıllık bazda yüzde 22.99 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, aylık bazda malzeme maliyeti yüzde 4.03, işçilik maliyeti yüzde 0.35 arttı. Yıllık bazda, malzeme maliyeti yüzde 27.19, işçilik maliyeti yüzde 14.16 arttı.Bina inşaatı maliyeti aylık bazda yüzde 2.94, yıllık bazda yüzde 22.76 arttı. Aylık bazda malzeme maliyeti yüzde 4.12, işçilik maliyeti yüzde 0.34 arttı. Yıllık bazda malzeme maliyeti yüzde 26.90, işçilik maliyeti yüzde 14.27 arttı.Bina dışı yapılar için inşaat maliyeti, aylık bazda yüzde 2.76, yıllık bazda yüzde 23.75 arttı. Aylık bazda malzeme maliyeti yüzde 3.73, işçilik maliyeti yüzde 0.37 arttı. Yıllık bazda malzeme maliyeti yüzde 28.13, işçilik maliyeti yüzde 13.76 arttı. (Grafik)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı