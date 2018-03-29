İnşaat Maliyeti Aylık Yüzde 4.91, Yıllık Yüzde 16.22 Arttı

İnşaat maliyet endeksi (İME), 2018 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4.91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16.22 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1.93 ve işçilik endeksi yüzde 11.79 arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 17.29 ve işçilik endeksi de yüzde 14.06 arttı.