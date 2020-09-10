İnşaat maliyet endeksi temmuzda arttı İnşaat maliyet endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 0,95, yıllık bazda yüzde 9,17 artış kaydetti.

İnşaat maliyet endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 0,95, yıllık bazda yüzde 9,17 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,95, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,17 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,35, işçilik endeksi yüzde 0,12 arttı. Temmuz 2019'a göre ise malzeme endeksinde yüzde 6,66, işçilik endeksinde yüzde 14,67 artış gerçekleşti.

Bina inşaatı maliyet endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,75, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 9,59 artış gösterdi. Temmuzda, haziran ayına göre malzeme endeksinde yüzde 1,09 ve işçilik endeksinde yüzde 0,08 artış kaydedildi.

Yıllık bazda bakıldığında ise malzeme endeksi yüzde 7,10 ve işçilik endeksi yüzde 14,87 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,62, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,79 arttı. Temmuzda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,22 ve işçilik endeksi yüzde 0,27 artış gösterdi. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksinde yüzde 5,25, işçilik endeksinde yüzde 13,96 artış oldu.

Kaynak: AA