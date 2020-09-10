İnşaat maliyet endeksi temmuzda arttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İnşaat maliyet endeksi temmuzda arttı

İnşaat maliyet endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 0,95, yıllık bazda yüzde 9,17 artış kaydetti.

İnşaat maliyet endeksi temmuzda arttı
10.09.2020 10:19 | Son Güncelleme: 10.09.2020 10:19

İnşaat maliyet endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 0,95, yıllık bazda yüzde 9,17 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,95, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,17 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,35, işçilik endeksi yüzde 0,12 arttı. Temmuz 2019'a göre ise malzeme endeksinde yüzde 6,66, işçilik endeksinde yüzde 14,67 artış gerçekleşti.

Bina inşaatı maliyet endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,75, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 9,59 artış gösterdi. Temmuzda, haziran ayına göre malzeme endeksinde yüzde 1,09 ve işçilik endeksinde yüzde 0,08 artış kaydedildi.

Yıllık bazda bakıldığında ise malzeme endeksi yüzde 7,10 ve işçilik endeksi yüzde 14,87 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,62, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,79 arttı. Temmuzda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,22 ve işçilik endeksi yüzde 0,27 artış gösterdi. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksinde yüzde 5,25, işçilik endeksinde yüzde 13,96 artış oldu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Meral Akşener Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cem Yılmaz Seda Sayan Tayanç Ayaydın
Spor Erol Bulut Tamer Tuna Burak Yılmaz Lionel Messi Nihat Özdemir
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Sezgin Erdoğan
Şu an buradasınız: İnşaat maliyet endeksi temmuzda arttı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 10:22:41. #1.14#
title