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İnşaat maliyet endeksi mayısta arttı

İnşaat maliyet endeksi 2020 mayıs döneminde yıllık yüzde 5,80, aylık yüzde 1,36 arttı.

İnşaat maliyet endeksi mayısta arttı
10.07.2020 10:12 | Son Güncelleme: 10.07.2020 10:17

İnşaat maliyet endeksi 2020 mayıs döneminde yıllık yüzde 5,80, aylık yüzde 1,36 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 mayıs dönemi inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyet endeksi, 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,36, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,80 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,78, işçilik endeksi yüzde 0,51 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 1,55, işçilik endeksi yüzde 15,37 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 7,09, aylık yüzde 1,03 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,09 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,40, işçilik endeksi yüzde 0,31 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 3,31, işçilik endeksi yüzde 15,30 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 1,55, aylık yüzde 2,51 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,51, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,55 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,10, işçilik endeksi yüzde 1,29 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 3,99 azaldı, işçilik endeksi yüzde 15,59 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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