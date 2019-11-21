İnşaat maliyet endeksi Eylül'de düştü

21.11.2019 10:20 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:20

İnşaat maliyet endeksi 2019 Eylül döneminde bir önceki aya göre yüzde 0,59 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Eylül dönemi inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyet endeksi (İME), 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,59 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,02 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,41, işçilik endeksi yüzde 0,97 düştü. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 3,43 düştü, işçilik endeksi yüzde 24,63 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 0,73 DÜŞTÜ

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,73 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,53 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,61, işçilik endeksi yüzde 1,00 düştü. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 1,78 düştü, işçilik endeksi yüzde 24,93 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 0,08 DÜŞTÜ

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,73 düştü. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,25 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,84 düştü. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 8,44 düştü, işçilik endeksi yüzde 23,55 arttı.

(İHA)

Kaynak: İHA