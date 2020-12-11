İnşaat maliyet endeksi ekimde arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İnşaat maliyet endeksi ekimde arttı

11.12.2020 10:13 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:16
İnşaat maliyet endeksi ekimde arttı

İnşaat maliyet endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 2,99, yıllık bazda yüzde 19,49 artış kaydetti.

İnşaat maliyet endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 2,99, yıllık bazda yüzde 19,49 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,99, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,49 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 4,01, işçilik endeksi yüzde 0,75 arttı. Ekim 2019'a göre ise malzeme endeksinde yüzde 22,08, işçilik endeksinde yüzde 14,02 artış gerçekleşti.

Bina inşaatı maliyet endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,94, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 19,34 artış gösterdi. Ekimde, eylül ayına göre malzeme endeksinde yüzde 4, işçilik endeksinde yüzde 0,67 yükseliş kaydedildi.

Yıllık bazda bakıldığında ise malzeme endeksi yüzde 21,81 ve işçilik endeksi de yüzde 14,23 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 3,16, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,01 arttı.

Ekimde aylık bazda malzeme endeksi yüzde 4,02, işçilik endeksi yüzde 1,05 artış gösterdi. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 22,96, işçilik endeksi yüzde 13,27 yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

İlgili Haberler

Yumurta üretimi Ocak-Ekim'de yüzde 0.7 azaldı
Yumurta üretimi Ocak-Ekim'de yüzde 0.7 azaldı
BM: Dünya gıda fiyatları endeksi 6 yılın zirvesinde
BM: Dünya gıda fiyatları endeksi 6 yılın zirvesinde
Macaristan'daki Paks-2 NGS'nin yeni güç üniteleri için inşaat lisansı 2021 sonbaharında alınacak
Macaristan'daki Paks-2 NGS'nin yeni güç üniteleri için inşaat lisansı 2021 sonbaharında alınacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Fahrettin Koca Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ivana Sert Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan Haluk Bilginer
Spor Neymar Erol Bulut Pierre Webo Ersun Yanal Cüneyt Çakır
Tüm Haberler İlaç Pfizer Karabağ Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İnşaat maliyet endeksi ekimde arttı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 10:28:06. #1.14#
title