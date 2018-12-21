İnşaat Maliyet Endeksi Ekim'de Azaldı

İnşaat maliyet endeksi Ekim'de aylık yüzde 0,16 düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Ekim ayı inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyet endeksi (İME), 2018 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,16 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,52 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,4 düştü, işçilik endeksi yüzde 0,49 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 46,56, işçilik endeksi yüzde 17,59 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi aylık yüzde 0,09 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,09, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,71 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,06 düştü, işçilik endeksi yüzde 0,51 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 45,69, işçilik endeksi yüzde 17,55 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi aylık yüzde 0,98 düştü

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,98 düştü, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,16 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,42 düştü, işçilik endeksi yüzde 0,42 arttı. Ayrıca, bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 49,36, işçilik endeksi yüzde 17,74 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA