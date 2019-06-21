İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 1,60 arttı

İnşaat maliyet endeksi (İME), 2019 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,41 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Nisan ayına ait 'İnşaat Maliyet Endeksi' verisini açıkladı. Buna göre, İnşaat maliyet endeksi (İME), 2019 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,60, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,41 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,14, işçilik endeksi yüzde 0,41 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 26,52, işçilik endeksi yüzde 26,15 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 1,39 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,59 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,94, işçilik endeksi yüzde 0,23 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 26,75, işçilik endeksi yüzde 26,23 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 2,28 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,28, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,80 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,75, işçilik endeksi yüzde 1,12 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 25,79, işçilik endeksi yüzde 25,86 arttı.

(İHA)

Kaynak: İHA