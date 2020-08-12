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İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 0,78 arttı

2020 yılı Haziran ayında inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,78, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,47 arttı.

İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 0,78 arttı
12.08.2020 10:07 | Son Güncelleme: 12.08.2020 10:15

2020 yılı Haziran ayında inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,78, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,47 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Haziran İnşaat Maliyet Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,78, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,47 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,34 artarken işçilik endeksi yüzde 0,33 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 4,19, işçilik endeksi yüzde 14,73 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi aylık yüzde 0,45 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,04 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,76 artarken işçilik endeksi yüzde 0,16 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 4,84, işçilik endeksi yüzde 14,93 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi aylık yüzde 1,92 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,92, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,56 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,31 artarken işçilik endeksi yüzde 0,98 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 2,12, işçilik endeksi yüzde 14,02 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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