İnşaat maliyet endeksi şubatta aylık bazda yüzde 0,03 azaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İnşaat maliyet endeksi şubatta aylık bazda yüzde 0,03 azaldı

Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı - Haberler | Ekonomi
İnşaat maliyet endeksi şubatta aylık bazda yüzde 0,03 azaldı

İnşaat maliyet endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 0,03 azalırken yıllık bazda yüzde 27,59 artış kaydetti.

İnşaat maliyet endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 0,03 azalırken yıllık bazda yüzde 27,59 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, inşaat maliyet endeksi şubatta aylık bazda yüzde 0,03 geriledi, yıllık bazda yüzde 27,59 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 0,04, işçilik endeksi yüzde 0,02 düşüş gösterirken yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 31,64, işçilik endeksi yüzde 19,73 artış kaydetti.

Bina inşaatı maliyet endeksi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,12, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,23 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 0,19 artarken işçilik endeksi yüzde 0,04 azaldı. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 32,61, işçilik endeksi yüzde 20,05 artış kaydetti.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 0,56 azalırken geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,38 arttı. Söz konusu dönemde bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,81 düştü, işçilik endeksi yüzde 0,05 arttı.

Malzeme endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,55, işçilik endeksi yüzde 18,54 artış kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mario Draghi Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Canan Ergüder İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Ali Palabıyık Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İnşaat maliyet endeksi şubatta aylık bazda yüzde 0,03 azaldı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 10:29:26. #1.16#
title