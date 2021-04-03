İnşaat kazısında bulunan 2 bin 400 yıllık lahidin kapağı Bakan Ersoy'un katıldığı törenle açıldı (2)
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İnşaat kazısında bulunan 2 bin 400 yıllık lahidin kapağı Bakan Ersoy'un katıldığı törenle açıldı (2)

Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ - Haberler | Güncel
İnşaat kazısında bulunan 2 bin 400 yıllık lahidin kapağı Bakan Ersoy'un katıldığı törenle açıldı (2)

BİR ALTIN KOLYE VE YÜZÜK DE BULUNDUMuğla'nın Bodrum ilçesi Yokuşbaşı Mahallesi'nde bir arsadaki inşaat kazısında bulunup, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle kapağı açılan 2 bin 400 yıllık lahitteki çalışmalarda, çamur içinde üzerinde taşlar bulunan altın kolye ve...

BİR ALTIN KOLYE VE YÜZÜK DE BULUNDU

Muğla'nın Bodrum ilçesi Yokuşbaşı Mahallesi'nde bir arsadaki inşaat kazısında bulunup, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle kapağı açılan 2 bin 400 yıllık lahitteki çalışmalarda, çamur içinde üzerinde taşlar bulunan altın kolye ve yüzük de bulundu. Lahitten ikinci bir pelike de çıktı. Çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla),


İnşaat kazısında bulunan 2 bin 400 yıllık lahidin kapağı Bakan Ersoy'un katıldığı törenle açıldı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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