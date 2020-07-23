İnşaat kazısında 2 bin 400 yıllık mezar kalıntıları bulundu
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İnşaat kazısında 2 bin 400 yıllık mezar kalıntıları bulundu

Mezar çıkan inşaat alanından görüntü İşçilerin çalışması Toprak kapların temizlenmesi Muğla' da inşaat kazısında 2 bin 400 yıllık mezar kalıntıları bulundu Arkeolog ve müze görevlilerinin eşliğinde açılan 10 mezarda, insan kemikleri ile çok sayıda toprak kap ve kap parçası bulundu Muğla'nın...

23.07.2020 16:17 | Son Güncelleme: 23.07.2020 16:23

Mezar çıkan inşaat alanından görüntü

İşçilerin çalışması

Toprak kapların temizlenmesi Muğla' da inşaat kazısında 2 bin 400 yıllık mezar kalıntıları bulundu

Arkeolog ve müze görevlilerinin eşliğinde açılan 10 mezarda, insan kemikleri ile çok sayıda toprak kap ve kap parçası bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde bir inşaatın temel kazısında çalışan işçiler, tarihi buluntulara rastladı.

İsmetpaşa Mahallesi Zafer Caddesi'nde bir inşaatın temel kazısı sırasında nekropol (Arkeolojik şehirlerde mezarlıkların ve toplu mezar yerlerinin bulunduğu bölge) alanı tespit edilmesi üzerine çalışmalar durduruldu.

Milas Müze Müdürlüğü yetkililerince koruma altına alınan bölgede iş makinesi yardımıyla kazı çalışması yapıldı.

Müze yetkilileri ve arkeologlar eşliğinde gerçekleşen kazıda, 2 bin 400 yıl öncesine ait olduğu tespit edilen biri mermer bloklarla kapatılan 10 mezar bulundu. Açılan mezarlarda insan kemiklerinin yanı sıra, çok sayıda toprak kap ve kap parçası bulundu.

Eserler incelenmek üzere Milas Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.

İnşaat kazısında 2 bin 400 yıllık mezar kalıntıları bulundu

Kaynak: AA

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