İnşaat kazısı çalışmalarında 1600 yıllık sur duvarı bulundu
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İnşaat kazısı çalışmalarında 1600 yıllık sur duvarı bulundu

Aydın'da inşaat kazısı öncesi yapılan sondaj çalışmalarında 1600 yıllık olduğu değerlendirilen sur duvarı bulundu.

20.08.2020 20:56 | Son Güncelleme: 20.08.2020 21:01

Aydın'da inşaat kazısı öncesi yapılan sondaj çalışmalarında 1600 yıllık olduğu değerlendirilen sur duvarı bulundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Efeler ilçesi Kemer Mahallesi'ndeki bir inşaat kazısı öncesi Aydın Müze Müdürlüğü ekiplerinin yüzey araştırma ve sondaj çalışmaları yaptığını belirtti.

Tuncer, mahallenin Tralleis Antik Kenti sınırları içinde kaldığı için 3. derece Sit alanı kapsamında olduğunu, herhangi bir inşaat yapılmadan önce müzeye bağlı ekiplerin inceleme yapmak zorunda olduğunu söyledi.

Çalışmalar kapsamında sur duvarı tespit edildiğini aktaran Tuncer, "Bölgede bir tarihsel kalıntı tespit edildi. Muhtemelen bir sur uzantısı. Daha detaylı kimliklendirme çalışması için müze müdürlüğümüz çalışmaya başladı. Tespitimizi koruma kuruluna ileteceğiz ve muhtemelen inşaatın bu kısmıyla ilgili bir karar alır diye bekliyoruz." dedi.

Müze Müdürü Abdulbari Yıldız da "6,5 metre uzunluğunda 1,20 metre genişliğinde, 2,20 santim yüksekliğinde bir sur duvarıyla karşılaştık. Yaklaşık 1600 yıllık bir sur duvarı diyebiliriz." diye konuştu.

İnşaat kazısı çalışmalarında 1600 yıllık sur duvarı bulundu

Kaynak: AA

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