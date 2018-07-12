İnşaat Kazı Alanında Yaralanan İşçiyi İtfaiye Kurtardı
Gaziantep'te bir inşaatın kazı alanında çalışırken üzerine briket devrilen işçi itfaiye ekiplerince kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.
Gaziantep'te bir inşaatın kazı alanında çalışırken üzerine briket devrilen işçi itfaiye ekiplerince kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, işçi Önder Yılmazer, merkez Şahinbey ilçesi Taşlıkent Mahallesi'ndeki bir inşaatın 8 metre derinliğindeki kazı alanında çalışırken paletli aracın taşıdığı briketler üzerine devrildi.
Çalışma arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, vinç yardımıyla kazı alanına inerek Yılmazer'i sedyeyle bulunduğu yerden çıkardı.
Ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmazer'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.