İNŞAAT KALIPLARINI ÇALAN AT ARABALI KADIN HIRSIZLAR KAMERADA
AVCILAR'da inşaattaki kalıpları dün sabaha karşı çaldıkları belirlenen 4 kadın yakalandı.
07.06.2020 11:20 | Son Güncelleme: 07.06.2020 11:20
AVCILAR'da inşaattaki kalıpları dün sabaha karşı çaldıkları belirlenen 4 kadın yakalandı. Hırsızlık anları kameraya yansıdı.Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki Fatih Sokak'ta dün sabaha karşı at arabası ile gelen 4 kadın, girdikleri inşaat şantiyesindeki kalıpları çaldı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube ekipleri, kaçmaya çalışan 4 kadını Denizköşkler Caddesi'nde durdurdu. Mehtap K., Sevilay B., Bircan Y. ile Özlem Y., gözaltına alınırken, at arabasında inşaattan çalınan 5 inşaat kalıbı bulundu. Şüphelilerin hırsızlık anları cep telefonu kamerasına yansıdı- Dörtkardeşistanbul
Kaynak: DHA