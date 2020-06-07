İnşaat kalıplarını çalan at arabalı kadın hırsızlar kamerada
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İnşaat kalıplarını çalan at arabalı kadın hırsızlar kamerada

AVCILAR'da inşaattaki kalıpları dün sabaha karşı çaldıkları belirlenen 4 kadın yakalandı.

İnşaat kalıplarını çalan at arabalı kadın hırsızlar kamerada
07.06.2020 10:38 | Son Güncelleme: 07.06.2020 10:41

AVCILAR'da inşaattaki kalıpları dün sabaha karşı çaldıkları belirlenen 4 kadın yakalandı. Hırsızlık anları kameraya yansıdı.

Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki Fatih Sokak'ta dün sabaha karşı at arabası ile gelen 4 kadın, girdikleri inşaat şantiyesindeki kalıpları çaldı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube ekipleri, kaçmaya çalışan 4 kadını Denizköşkler Caddesi'nde durdurdu. Mehtap K., Sevilay B., Bircan Y. ile Özlem Y., gözaltına alınırken, at arabasında inşaattan çalınan 5 inşaat kalıbı bulundu.  Şüphelilerin hırsızlık anları cep telefonu kamerasına yansıdı 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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