İnşaat Kalıbı Çöktü 4 İşçi Yaralandı

- İnşaat kalıbı çöktü 4 işçi yaralandı

SİVAS - Sivas'ta bir inşaatında 3. Katında beton kalıbının çökmesi sonucu zemine düşen dört işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ın Gültepe Mahallesinde inşaatı devam etmekte olan Fuar inşaatında meydana geldi. İnşaatın 3. Katında havanın kararmasına rağmen devam eden beton dökümü sırasında beton kalıbı çöktü. Kalıbın üzerindeki dört işçi zemine düştü. Düşen işçilerden 1'i ağır 4'ü yaralandı. 2'si Afgan uyruklu olan işçiler Sivas Numune ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.